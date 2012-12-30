به گزارش خبرنگار مهر، سیاست خارجی هر کشوری دارای اصول ثابت و تغییرناپذیر از یک سو و اصول تغییرپذیر از سوی دیگر است. حتی اصول ثابت سیاست خارجی نیز می‌تواند در بلندمدت دستخوش تغییر و تحول گردد.

برخی معتقد هستند که سیاست خارجی دولت اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری در قبال ایران دستخوش تغییر شده و رویکرد خشن‌تری خواهد گرفت. برخی دیگر نیز این دیدگاه را رد کرده و تداوم سیاست خارجی او و تمایل به برقراری ارتباط را محتمل تر می‌دانند.

این موضوعی بوده که آنرا با دکتر ارشین ادیب مقدم استادیار دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن در میان گذاشتیم که در ادامه از نظر می‌گذرد. ادیب مقدم استاد سیاست تطبیقی و روابط بین الملل است. از وی سه کتاب در حوزه‌های اسلام، ایران و سیاست جهان منتشر شده که عبارتند از: "فراتاریخ برخورد تمدنها"، "سیاست بین‌المللی در خلیج‌فارس"، "ایران در سیاست جهان: مسئله جمهوری اسلامی".

جناب دکتر ادیب مقدم بفرمائید در میانه دو دیدگاه مذکور به رویکرد آتی اوباما و سیاست خارجی او نسبت به ایران شما استدلال کدام گروه را می‌پذیرید؟

به احتمال زیاد رئیس جمهوری آمریکا آقای اوباما همان سیاست محافظه‌کارانه خود در قبال آسیای غربی و شمال آفریقا را ادامه خواهد داد.

در واقع اوباما رئیس جمهور جنگ نیست و تصور و پیشی بینی من تغییرات جدی در رهیافت دولت اوباما به سیاست خارجی نیست.

دولت اوباما راهکارهای دیپلماتیک را در قبال پرونده هسته‌ای ایران مطرح می کند. در این میان نگرانی‌های اسرائیل را چگونه پاسخ خواهد داد؟

اوباما ضمن اتخاذ این رویکرد، در عین حال سعی دارد تا توازنی نیز در قبال دغدغه‌ها و نگرانی‌های اسرائیل اتخاذ کند. بدون شک و تردید دولت نتانیاهو "میت رامنی" را بر اوباما ترجیح می داد و مطلوب آنها میت رامنی بود.

حداقل رامنی مواضع سرسختانه‌تری در قبال ایران طرح کرده بود و به "زور" بیش از "دیپلماسی" در قضیه ایران اعتقاد داشت.

پیام مردم آمریکا با انتخاب اوباما در حوزه سیاست خارجی چه بود؟

با پیروزی اوباما اکثریت مردم آمریکا این پیام را دادند که خواهان رئیس جمهوری هستند که از دیپلماسی سخن می گوید و نه از تقابل آنگونه که رامنی ادعا می کرد.

این موضوع باعث می شود تا دولت اوباما فرصت دیپلماتیک بیشتری در خصوص پیگیری و دنبال کردن مسائل و موضوعات سیاست خارجی داشته باشد.

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گفتگو از جواد حیران‌نیا