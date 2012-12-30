به گزارش خبرگزاری مهر،این رتبه از بین کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور، توسط شیراز کسب شده است.

رتبه سوم کشوری در جشنواره رازی سال 91-90 با بررسی مدارک و مستندات فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با نظر شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی کشور به شیراز اختصاص داده شد.

رتبه بندی کمیته های تحقیقات دانشجویی با توجه به شاخص های مختلفی انجام می شود که شاخص های ارائه شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی شیراز مواردی بودند از جمله تعداد طرح های مصوب دانشجویی در این کمیته، تعداد کارگاه های برگزار شده در این کمیته که دانشجویان رشته های مختلف در این کارگاه ها در زمینه های مختلف توانمند شده اند، تعداد کنگره ها و همایش های دانشجویی برگزار شده توسط این کمیته و میزان جذب اعتبارات مالی از سایر نهادهای خارج از دانشگاه.

مقالات دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی منتشره در مجلات معتبر، خلاصه مقالات ارایه شده توسط دانشجویان در کنگره های داخل و خارج از کشور، فناوری ، اکتشافات و اختراع ثبت شده در زمینه پزشکی و رشته های وابسته توسط دانشجویان، ترجمه، گرد آوری و تالیف کتاب مرتبط با روش پژوهش یا در سایر زمینه های علوم پزشکی ، رتبه های کسب شده در جشنواره رازی ، خوارزمی یا کنگره سالیانه دانشگاه های علوم پزشکی بین المللی و کشوری و انتشار خبر نامه یا مجله پژوهشی دیگر شاخص های کمیته های تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی سراسر کشور می باشد که در جشنواره رازی مورد ارزیابی قرار می گیرند که بر اساس آنها دانشگاه علوم پزشکی شیراز سوم شد .

در 13 درمانگاه دولتی شیراز مشاوره تغذیه رایگان انجام می شود

همزمان با آغاز هفته ملی بسیج تغذیه از نهم دی ماه جاری به مدت پنج روز در 13 مرکز مشاوره مستقر دردرمانگاه های دولتی شیراز مشاوره تغذیه رایگان انجام می شود.

کارشناسان تغذیه دانشگاه در مراکز مشاوره مستقر دردرمانگاه های دولتی شهر شیراز از تاریخ 9 لغایت 13 دی ماه آماده راهنمایی شهروندان شیرازی هستند و افرادی که دارای کودک زیر شش سال دچار سوء تغذیه، بیمار دیابتی، بیمار قلبی عروقی هستند و همچنین مادران باردار می توانند با مراجعه به این مراکز از مشاوره رایگان بهره مند شوند.

مراکز مشاوره واقع دردرمانگاه های فاطمه الزهرا (س)درخیابان همت جنوبی ، امام رضا (ع) کشن در خیابان مطهری جنوبی ، شهید مفتاحی در پانصددستگاه ارتش،ایستگاه یک و نادر کاظمی در میدان ولیعصر (عج) در تمامی روزهای تاریخ ذکر شده ارایه مشاوره می دهند و مراکز ابوالفضل (ع) در بلوار سرداران و طالقانی در بلوار مدرس، نرسیده به فصل آباد در روزهای اعلام شده بجز دوشنبه و مرکز توحیددر بلوار سیبویه-کوچه جنب مرکز بهداشت شهدای انقلاب در روزهای سه شنبه،چهارشنبه وپنج شنبه مشاوره تغذیه ارایه می دهند .

مرکز بوستان در شهرک گلستان،خیابان صبا، جنب پارک گلستان در روزهای شنبه،یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه ، مرکز جوادیه در عادل آباد،آخرین ایستگاه خط 90، جنب داروخانه سهند،طبقه دوم در روزهای یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه ، مرکز قمر بنی هاشم در بلوار صنایع- کوچه بانک مسکن در روزهای شنبه- یکشنبه- دوشنبه ، مرکز ولیعصر (عج) در شاه قول بیگی در روزهای شنبه و دوشنبه ، مراکز یقطین در بلوار تخت جمشید و حسین بن علی (ع) در سه راه مدبر نیز در روز دوشنبه آماده ارایه این خدمات به همشهریان هستند.

آمادگی برخورد قاطع با عاملین تهدید سلامت عمومی جامعه را داریم

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی ویژه امور بهداشت با همکاری دفترکمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی فارس ومعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

دبیرکمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی فارس در این خصوص گفت: این کارگاه یک روزه با حضورمدیر کل اداره تعزیرات حکومتی استان فارس و روسای شعب تعزیرات و دادسرای عمومی و انقلاب شیراز ویژه امور بهداشت و روسا، معاونین بهداشتی و کارشناسان مسئول شبکه های بهداشت ودرمان استان با هدف باز آموزی و اعتلا بخشی از قوانین و مقررات بهداشتی و هم اندیشی درجهت تحکیم و تسریع درروند برخورد با متخلفین برگزار شد .

دکترمهرداد شریفی با توجه به گستردگی صنوف و مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی و لغو فعالیت شوراهای حل اختلاف در این امور ،آمادگی کارشناسان جهت برخورد با متخلفین حوزه بهداشت و درمان را مهم برشمرد و افزود : دفتر کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی در 9 ماهه سال جاری بیش از یک هزار و 500 مورد از تخلفات مکشوفه را دریافت و پش از تکمیل مراحل قانونی به محاکم رسیدگی کننده ارسال کرده است.

وی با تاکید بر اینکه این آمادگی وجود دارد که با عاملین تهدید سلامت عمومی جامعه برخورد قاطع داشته باشیم، گفت: مردم آگاه با استفاده از محصولات غذایی استاندارد و با کیفیت، از سوء استفاده افراد سود جو جلوگیری کنند ودرصورت برخورد با این گونه افراد با تماس با مراکز بهداشت محل سکونت خود و تماس با تلفن 2122225 و سایت معاونت درمان ایشان را معرفی کنند.