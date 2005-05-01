تالار كوچك مولوي ميزبان شات آپ است

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، اين نمايش كه از امروز 11 ارديبهشت ماه ساعت 30/19 در تالار كوچك مولوي اجرا مي شود كاري از هنرجويان كانون پرورش فكري كودكان ونوجوان است كه براي گروهسني بزرگسال اجرا مي شود.
لازم به توضيح است، تالار كوچك مولوي دو سال پيش به همت "محمد مختاري" مدير سابق تئاتر مولوي به منظور افزايش سالن جهت اجراهاي دانشگاهي ساخته شد وقرار بود اين تالار در كنار تالار اصلي مولوي محل اجراهاي حرفه اي تئاتر دانشجويان باشد.
اين نمايش پس از9 ماه تعطيلي و نداشتن برنامه اجراي غير جشنواره اي، در اين سالن اجراي عمومي مي شود .
هنور برنامه تالار اصلي مشخص نيست و شنيده ها حاكي ازآن است كه بزودي مدير تالار مولوي از ميان حرفه اي هاي تئاتر دانشگاهي انتخاب خواهد شد.
نظر شما