  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۱۵

پس از چند ماه تعطيلي از امروز

تالار كوچك مولوي ميزبان شات آپ است

نمايش "شاپ آپ" به كارگرداني ن"اصر احمدي فر" از امروز در تالار كوچك مولوي به روي صحنه مي رود.

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"،  اين نمايش كه از امروز 11 ارديبهشت ماه ساعت 30/19 در تالار كوچك مولوي اجرا مي شود كاري از هنرجويان كانون پرورش فكري كودكان ونوجوان است كه براي گروهسني  بزرگسال اجرا مي شود.
لازم به توضيح است، تالار كوچك مولوي دو سال پيش به همت "محمد مختاري" مدير سابق تئاتر مولوي به منظور افزايش سالن جهت اجراهاي دانشگاهي ساخته شد وقرار بود اين تالار در كنار تالار اصلي مولوي محل اجراهاي حرفه اي تئاتر دانشجويان باشد.
اين نمايش پس از9 ماه تعطيلي و نداشتن برنامه اجراي غير جشنواره اي، در اين سالن اجراي عمومي مي شود .
هنور برنامه تالار اصلي مشخص نيست و شنيده ها حاكي ازآن است كه بزودي مدير تالار مولوي از ميان حرفه  اي هاي تئاتر دانشگاهي انتخاب خواهد شد.
 

کد مطلب 177927

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها