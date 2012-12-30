ملت مراقب بازماندگان فتنه 88 باشند

دکتر سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت حرکت بزرگ ملت ایران در نهم دیماه ۸۸افزود: حماسه ۹دی مبنی بر حمایت از نظام و انقلاب و ولایت براساس بصیرت به دست آمد و به ویژه حرکت کفن پوشان ورامین و پیشوا که خاطره قیام ۱۵خرداد ۴۲را زنده کردند و همه با هم همراه با ائمه جمعه، مسئولان و مردم حرکت کردند تا اعلام کنند که "خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست".

وی بیان کرد: از دهه هفتاد به بعد جریانی در عرصه سیاسی کشور ایران شروع به رشد کرد و به صورت یک غده جای خود را در نظام سیاسی پیدا کرد و مقدمه چینیها انجام شد تا این که در فرصت مناسب بتواند سرباز کند و خودش را نشان دهد.

مردم و رهبری اجازه نداند کسی از عرصه های سیاسی ایران برای فتنه گری استفاده کند

نماینده مردم شهرستانهای پیشوا و ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خرداد ۷۶و تحولاتی که در آن زمان اتفاق افتاد و اینکه اصلاح طلبان قدرت را به دست گرفتند، یک گامی از این حرکت بود، اما حضور مردم در عرصه و رهبری مقتدرانه مقام معظم رهبری اجازه نداد که کسی بخواهد از عرصه های سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای فتنه گری استفاده کند تا این که بالاخره در سال ۸۸و با تدارکی که دشمنان جمهوری اسلامی از بیرون طراحی کردند و بازی که عوامل از داخل انجام دادند و بالاخره این غده سر باز کرد و نیازمند جراحی عمیق بود و ملت نیز در نهم دی ماه این غده سرطانی را جراحی کردند تا نظام جمهوری اسلامی از شر آن راحت شود.

وی با اشاره به دخالت دشمنان در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته تصریح کرد: حدود ۱۰ تا ۱۱ماه قبل از برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری یک تحرکاتی در خارج از کشور شروع شد و رسانه هایی فعالیت خودشان را شروع کردند، برخی از سفارتخانه ها نیز از جمله سفارت انگلیس فعالیتشان را در داخل بیشتر کردند و عوامل و معاندان را در داخل کشور ساماندهی کردند تا اینکه دوران انتخابات رسید و ملت نیز با شکوه در انتخابات شرکت کردند و این انتخابات برگزار شد.

نقوی اضافه کرد: آنها فکر می کردند از طریق انتخابات می توانند به هدفهای خود برسند، اما وقتی که ملت با آگاهی کامل پای صندوق آمده و نتیجه انتخابات آن چیزی نشد که آنها حدس می زدند و یا می خواستند، شمشیر را از رو بستند و چهره واقعی خود را به نمایش گذاشتند.

دشمنان حرکت عظیم ملت ایران در انتخابات را زیر سئوال بردند

وی عنوان داشت: دشمنان حرکت عظیم ملت ایران در انتخابات را زیر سئوال بردند و بر چهره پاک جمهوری اسلامی ایران آرم تقلب چسباندند و بعد در محرم و عاشورای همان سال به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین(ع) اهانت کردند و بعد در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی هتاکی کردند و ملت ایران دیدند که موضوع این افراد از انتخابات این نیست و اینها هدفهای براندازی را دنبال می کنند و مقام معظم رهبری توصیه های لازم را فرمودند و با آگاهی که به جامعه داده شد، بصیرت لازم در مردم شکل گرفت و برای مقابله با این توطئه براندازی عوامل خارجی و داخلی، ملت نهم دی به صحنه آمد و به طور خودجوش ریشه این توطئه را از جا برکند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه حماسه ۹دی متعلق به قشر خاصی از جامعه نبود، گفت: حرکت نهم دیماه متعلق به همه نیروهای انقلابی، دلسوز، بسیجیان دریادل، خانواده معظم شهدا، روحانیت و همه اقشار، گروه ها و همه ملت که یک جا قیام کردند و هدف آنها حمایت از ولایت و نظام بود بنابراین حرکت نهم دیماه جریان پذیر و حزب پذیر نیست و اگر کسی بخواهد چنین تلاشهایی را کند، هم منزلت خود را پایین می آورد و هم به حرکت خودجوش ملت ایران لطمه وارد می کند، بنابراین حرکت نهم دیماه متعلق به همه ملت ایران است.

اثرات و برکات حماسه ۹دی

وی با اشاره به اثرات و برکات حماسه ۹دی افزود: حماسه نهم دیماه سال ۸۸، اولاً چهره نفاق و فتنه را افشا کرد و مرز بین دشمنان و دوستان شفاف شد و مشخص شد که چه کسانی در جبهه دشمن و چه کسانی در جبهه دوست هستند، دوم اینکه بالاخره این غده سرطانی جراحی شد؛ این غده فتنه یک روزی در این نظام باید جراحی می شد که بحمدالله به دست توانمند ملت ایران و رهبری مقام معظم رهبری جراحی شد و سوم یک بصیرت و آگاهی در ملت ایران به وجود آمد تا بتوانند از این به بعد توطئه ها را بازخوانی کنند و دست دشمن را بخوانند و به کسی اجازه ندهند فتنه دیگری را طراحی کند و چهارم اینکه در حوزه داخلی یک وحدت و یکپارچگی بین مردم و نظام و مردم و رهبری به وجود آمد.

نقوی حماسه نهم دی ‌ماه را تجدید بیعت دوباره ملت ایران با انقلاب و ولایت فقیه دانست و گفت: دشمنان و معاندان جمهوری اسلامی با همه وجود دریافتند که ملت ایران تا پای جان پای نظام و ولایت و آرمانهای امام(ره) و انقلاب ایستاده بنابراین حداقل این درس را گرفتند که نمی توانند علیه ملت ایران از تهدید و فشار استفاده کنند چون ملت ایران از آرمانهای انقلاب دست بر نخواهد داشت.

ملت ایران باید وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند

وی تأکید کرد: با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری کشور، ملت ایران باید وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند به ویژه جریانات و گروه های سیاسی و دلسوزان نظام و نامزدهای انتخاباتی باید این درس را گرفته باشند که علیه یکدیگر تبلیغ نکنند یا همدیگر را تخریب نکنند و فضای کشور را متشنج نکنند تا توطئه گران و فتنه گران بخواهند از فضا استفاده کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ملت و همه جریانات با چشمی باز مراقب باشند که فتنه گران با چهره جدید به عرصه ملت ورود پیدا نکنند و بین ملت رسوخ کنند و جریان شناسی داشته باشند و به بیانات و تدابیر مقام معظم رهبری با همه وجود توجه بکنند تا فتنه با چهره های جدیدی ورود پیدا نکند در حال حاضر فتنه هایی مانند جریان انحرافی را داریم و بازماندگان فتنه قبل وجود دارند که ممکن است با چهره های دیگری بخواهند ورود پیدا کنند.