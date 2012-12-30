ریشه فتنه را در جامعه باید خشکاند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسین رکنی حسینی شنبه‌شب در جمع مردم بردخون در مسجد جامع این شهر اظهار داشت: فتنه پس از رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) و از دوران امام علی(ع)آغاز شد که امام را مجبور به بیعت با ابوبکر کردند و مردم از اطراف او پراکنده شدند.

وی افزود: بدخواهان اسلام عثمان را کشتند و پیراهن غرق به خون او را برداشتند و علی(ع) را قاتل عثمان نامیدند و فتنه ای تمام عیار بر ضد مولاعلی بنیان نهادند و او را 25سال خانه نشین کردند و جنگ‌هایی به سرکردگی طلحه و زبیر وعایشه همسر پیامبر ایجاد کردند که هدفی به‌جز رسیدن به پست و مقام دنیایی نبود.

رکنی حسینی اضافه کرد: فتنه های دیگری نظیر حادثه عاشورا و شهادت امام حسین(ع) و اسارت خاندان پیامبر در کربلا واقع شد و عاقبت در سال88 عده ای به بهانه تقلب در انتخابات امنیت کشور را به هم زدند و آسایش و آرامش مردم را سلب کردند که به دنبال نابودی حکومت اسلامی بودند.

امام جمعه بردخون خاطرنشان کرد: اگر ریشه درخت فتنه خشک نشود باز به مرور زمان رشد می کند و فتنه گران در اطراف آن جمع می شوند و به توطئه و دشمنی با نظام اسلامی مشغول خواهند شد.

وی ادامه داد:9دی بار دیگر حلقه فتنه گران و دشمنان قسم خورده اسلام را پاره کرد و مردم با همه وجود برای حمایت از نظام اسلامی و ولایت پا در صحنه نهادند و ضربه آخر را به بدنه پوسیده استکبار و اجانب زدند و بار دیگر انقلاب را برای زندگی عزت آفرین بیمه کردند تا دشمن هیچگاه جرأت دهن کجی به مقدسات ما نکند.

رکنی حسینی با توصیه به همه جریان‌ها و احزاب و گروه‌ها گفت: انقلاب سفره‌ای را پهن کرده که در آن نعمت‌های فراوانی وجود دارد و همگان از آن بهره‌مند شده‌اند پس با جان و دل از نعمت نظام و رهبری پشتیبانی کنیم و نسبت به آرمان و خون شهدا و دستاوردهای انقلاب اسلامی تعهدی همیشگی داشته باشیم.