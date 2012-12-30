دفتر نمایندگی صندوق سرمایه گذاری تعاون در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر نمایندگی صندوق سرمایه گذاری تعاون قزوین عصر شنبه با حضور مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری تعاون کشور، علی ایمانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و جمعی از مدیران در اتاق تعاون قزوین افتتاح شد.

امیر میمنت آبادی مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور در این مراسم گفت: با راه اندازی این صندوق در قزوین، کار تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری های شرکت های تعاونی این استان با سهولت و سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

میمنت آبادی فعالیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را در راستای حمایت هرچه بیشتر از شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دانست و خاطرنشان کرد: 70 درصد از ضمانت تسهیلات سرمایه گذاران در قالب تعاونی ها، از سوی این صندوق تامین خواهد شد و صندوق تا سقف 15 میلیارد ریال طرح های مربوط به شرکت های تعاونی را ضمانت تسهیلات می کند.

علی ایمانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین نیز در این مراسم اظهار امیدواری کرد، با گشایش صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، مشکلات اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در زمینه ضمانت و وثیقه ها در دریافت منابع و تسهیلات بانکی برطرف شود.

ایمانی با تاکید بر اینکه باید در پی افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور باشیم تصریح کرد: فعالیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در این راستا قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین یادآورشد: سهمیه در نظر گرفته شده برای ضمانت سرمایه گذاری مربوط به این صندوق در استان قزوین 120 میلیارد ریال تعیین شده است که این سهم در صورت جذب این میزان ضمانت تا میزان دو برابر قابل افزایش خواهد یافت.