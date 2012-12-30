مدیر جدید شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه شمال غرب کشور معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر،مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، صبح یکشنبه در این مراسم گفت: این شرکت یک شرکت عملیاتی و یک سازمان مهم در ارکان صنعت نفت است.

علی زیار افزود: وجود چنین ویژگی هایی، نیروهای توانمند، مدیران قوی، باتدبیر و با سرعت عمل بالا را می طلبد که منطقه شمالغرب از این قاعده مستثنی نیست و یکی از بهترین مناطق عملیاتی در میان مناطق یازده گانه است.

وی با اشاره به خدمات سید رئوف احمدی مدیر قبلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب درجریان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دوران بازسازی پس از جنگ تاکنون گفت: منطقه شمالغرب از وسیع ترین مناطق عملیاتی کشور از نظر جغرافیایی و داشتن طولانی ترین مسیر خطوط انتقال نفت است که طی سالیان گذشته با مدیریت شایسته حرکت رو به رشدی را طی کرده است.

زیار تغییر منیفلد مراکز انتقال نفت این منطقه رااز اقدامات مهم و ارزشمند سالهای اخیر برشمرد و تصریح کرد: جذب نیروهای جوان و متخصص، بهره گیری از این نیروها و ارتقای کمی و کیفی اجرای پروژه ها از دیگر فعالیتهای مثمر ثمر در منطقه شمالغرب طی سالهای اخیر بوده است.

وی با تاکید براینکه فرصت خدمتگزاری به بندگان یکی از بهترین فرصت هایی است که خداوند در اختیار انسان ها قرار می دهد، ادامه داد: آنچه از دوران زودگذر عمر بر جای می ماند اعمالی است که انجام داده ایم و پس از نعمت دین و ایمان که خداوند به ما عطا کرده، نعمت حضور در کشور و نظامی است که برگرفته از دین ناب اسلام و برآمده از دل مردم است و ندای "یامحمد" و "یاعلی" در آن برپاست.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران داشتن سواد کافی و دانش فنی، غیرت و تعصب نسبت به سازمان، تعامل با نیروها، انجام کارهای گروهی و روحیه خدمتگزاری را از عوامل موفقیت یک مدیر خواند.

زیار گفت: اگر مدیر و نیروهای یک دستگاه یکدیگر را ارج نهند کارهای زیادی می توان انجام داد و قله های ترقی را به سرعت فتح کرد.

زیار، مدیر جدید شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب رااز نیروهای توانمند این مجموعه عنوان کرد و یادآورشد: تحولات عمده و مثبتی ایجاد شده در منطقه خدمت قبلی این مدیر نشان از کارآمدی و لیاقت وی در تمامی امور مدیریتی، فنی و عملیاتی است.

در این مراسم محمدحسین حسنبیگلو به عنوان مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب معرفی و از خدمات سیدرئوف احمدی مدیر قبلی این شرکت تقدیر شد.

تیم جوانان زنجان به مقام نایب‌قهرمانی دست یافت



تیم کشتی جوانان زنجان توانست در رقابت‌های بین‌المللی جلفا با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز به مقام نایب‌قهرمانی این دوره از مسابقات دست یابد.

مسابقات بین‌المللی کشتی جوانان با حضور دو تیم خارجی ارمنستان و جمهوری‌آذربایجان و همچنین تیم‌های صاحب کشتی در ایران شامل آذربایجان‌شرقی و غربی، زنجان، خراسان‌رضوی، همدان، کرمانشاه، مازندران، یزد و گیلان به میزبانی شهرستان جلفا برگزار شد که طی آن تیم جوانان زنجان به مقام نایب‌قهرمانی این دوره از رقابت‌ها دست یافت.

بر همین اساس، رحمان بیات به همراه مهدی محمدی، بابک عباسی و پوریا پورمرادخان مدال طلا را برای تیم کشتی جوانان زنجان به ارمغان آوردند.

بهنام حقی‌راد و محسن محمدی گردن‌آویز نقره شدند و بهنام سلیمی به همراه سهراب نصیری توانستند با قرار گرفتن بر سکوی سوم، مدال برنز را تصاحب کنند که با کسب این نتایج، تیم کشتی جوانان زنجان بعد از آذربایجان‌شرقی توانست با 4 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز به مقام نایب‌قهرمانی دست یابد.

رئیس هیئت کشتی استان زنجان با اشاره به اینکه در رقابت‌های مذکور، بازیکنان تیم زنجان محک جدی برای رقابت‌های قهرمانی کشور خوردند گفت: این رقابت‌ها می‌توانست محک جدی و به منزله بازی تدارکاتی خوب برای تیم کشتی جوانان استان زنجان باشد، چرا که این تیم قرار است تا یک ماه آینده در مسابقات کشتی قهرمانی جوانان کشور حضور یابد.

علیرضا فیروزفر با یادآوری اینکه کشتی زنجان تا چند سال پیش در رده سنی جوانان عملا هیچ تیمی که بتوان آن را برای کسب مدال به رقابت‌ها مختلف فرستاد، نداشت افزود: خوشبختانه در چند سال اخیر توانستیم با برنامه‌ریزی بر روی کشتی‌گیران رده‌های سنی نوجوانان و جوانان، حرف‌های زیادی در این بخش نیز برای گفتن داشته باشیم.

