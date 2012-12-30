زمینه اشتغال 27 هزار نفر در اردبیل فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح یکشنبه در بررسی مشکلات بخش اشتغال استان اضافه کرد: این تعداد از مجموع تعهد اشتغالزایی استان محقق شده است.

وی تعهد اشتغال استان طی سال جاری را 43 هزار و 907 نفر عنوان کرد و یادآور شد: تاکنون با تلاش دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل 61 درصد تعهد اشتغال در استان عملیاتی شده است.

استاندار اردبیل ابراز امیدواری کرد این رقم تا پایان دی ماه جاری و با توسعه مشارکت دستگاه ها و بانکها به بیش از 75 درصد برسد.

وی با بیان اینکه برخی دستگاههای اجرایی در تحقق اشتغال تعهد شده وضعیت مطلوبی دارند، ادامه داد: برخی نهادها و ادارات نیز در حوزه اشتغال ضعیف عمل کرده اند و باید در حداقل زمان با برنامه ریزی دقیق عقب ماندگیها جبران شود.

نیکزاد با اشاره به آخرین وضعیت تسهیلات مشاغل از بانکهای عامل فعال در این زمینه تقدیر کرد و یادآور شد: بانکهای عامل جهت توسعه تولید بویژه در زمینه مشاغل خانگی تعامل داشته و تسهیلات باقیمانده این حوزه را بطور کامل پرداخت کنند.

