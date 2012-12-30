به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید در نظر دارد دروازه بان اسپانیایی منچستریونایتد که 18 ماه قبل با انتقال قراردادی به ارزش 18/9 میلیون پوند از آتلتیکومادرید به اولدترافورد پیوست را با انعقاد قراردادی به ارزش 22 میلیون پوند به خدمت بگیرد.

یک منبع نزدیک به باشگاه رئال مادرید به "سان" گفت: دخیا بشدت مورد توجه خوزه مورینیو واقع شده البته این انتقال بستگی به آینده این مربی در رئال دارد.

رسانه های انگلیسی همچنین خبر داده اند که دروازه بان 20 ساله مونشن گلادباخ، "مارک - آندره تر استیگن" هم مورد توجه مورینیو است.