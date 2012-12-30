خبرنگاران به مردم نشاط بدهند/ سند توسعه اشتغال کردستان گم نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: خبرنگاران باید با اطلاع رسانی مبتنی بر واقعیت ها و همچنین امید دادن به مردم جامعه را به سمت ایجاد نشاط و شادابی بهتر همراهی کنند.

وی با انتقاد از انتشار خبرهای غیرواقعی در خصوص وضعیت فعلی استان کردستان و ارائه آمارهای اشتباه در حوزه های مختلف بیان کرد: ما منکر وجود ضعف در کردستان نیستیم ولی باید به این نکته هم توجه داشت که اقدامات خوبی توسط نظام اسلامی برای رسیدن کردستان به توسعه انجام شده است.

استاندار کردستان گفت: ارتباط و تعامل سازنده بین خبرنگاران و مدیران ادارات دولتی همواره یکی از تاکیدات در کردستان بوده است و به همین دلیل نیز پیگیری مسائل مربوط به خبرنگاران انجام شده است و در کنار آن نیز خبرنگاران هم می توانند با نقدهای سازنده زمینه را برای توسعه هرچه بهتر کردستان فراهم کنند.

وی با بیان اینکه انتشار خبرهای غیرواقعی بهانه را به دست دشمنان نظام اسلامی می دهد تا آنها نظام اسلامی را مورد هجمه قرار دهند، عنوان کرد: باید زمینه را برای اطلاع رسانی شفاف فراهم کرد ولی خبرنگاران نیز نباید به بهانه انتقاد کردن خدمات نظام در کردستان را نادیده بگیرند.

شهبازی با اشاره به فعالیت بیش از 200 سایت و شبکه ضد انقلاب در خصوص منفی جلوه دادن خدمات نظام به استان کردستان یادآور شد: دشمن از تمام ابزارهای در اختیار خود برای ضربه زدن به وحدت موجود در کردستان استفاده می کند و رسانه های ما باید در راستای مقابله با توطئه ها دشمن حرکت کنند.

وی با انتقاد از انتشار خبری مبنی بر گم شدن سند توسعه کردستان از سوی یک سایت خبری اظهار داشت: این خبر از اساس دروغ و کذب محض بود و افرادی که داعیه دفاع از حق و حقوق مردم کردستان را دارند با انتشار خبرهای این چنین به دنبال تفرقه هستند که بدون شک باید در نهایت جوابگویی این کارهای خود باشند.

استاندار کردستان با اشاره به تبدیل شهرستان سقز به فرماندار ویژه طی روزهای گذشته گفت: بعد از اجرایی شدن این خواسته و مطالبه چندین ساله مردم به جای تقدیر از آن، خبر استفاده از رانت برای عملی شدن این مهم مطرح می شود که این خبر هم از اساس دروغ و کذب محض بود.

وی ضمن تقدیر از پیگیری های معاون اول رئیس جمهور برای تبدیل شهرستان سقز به فرمانداری ویژه بیان کرد: روند طولانی و پروسه تبدیل یک فرمانداری به ویژه با همت و پیگیری محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در کوتاهترین زمان ممکن طی شد و خوشبختانه فرمانداری سقر به فرمانداری ویژه ارتقاء یافت.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از انتشار خبرهای منفی و بدون ذکر آمار از سوی افراد مختلف افزود: بعضی از دوستان مصاحبه می کنند و می گویند که کردستان هیچ زیرساختی برای توسعه ندارد که باز هم این خبر دروغ است چرا که نظام اسلامی از بدو پیروزی انقلاب در این استان خدمات بسیار خوبی را ارائه کرده است و باید قدردان این خدمات بود.

در ادامه این جلسه سند آمایش کردستان از سوی مشاور مطرح و با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر مدیران مورد بررسی قرار گرفت.