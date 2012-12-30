نبرد سخت در سالن مهران/ امیدواریم یک روز استثنایی را رقم بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر والیبال، امروز ساعت 17 تیم میزان خراسان میزبان پیکان در سالن مهران مشهد است.

شاگردان قوچان ن‍‍ژاد عصر سرد زمستانی در سالن والیبال مهران در میان گرمای تشویق هواداران خود می خواهند نقطه پایانی بر ناکامی های نیم فصل دوم فصل جاری لیگ برتر رقم بزنند.

جبار قوچان ن‍ژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 3 شکست پشت سر هم اظهار کرد: می توانستیم مقابل آلومینیوم هرمزگان و جواهری گنبد به پیروزی برسیم اما دست کم گرفتن حریفان و اشتباهات بیش از اندازه بازیکنان تیم دلیل باخت های تیم ما شد.

سر مربی تیم والیبال میزان خراسان با اشاره به بازی مقابل تیم پیکان صدر نشین بیان کرد: این بازی شرایط خاص خود را خواهد داشت زیرا بازیکنان پیکان برای جبران شکست در رفت خود، مقابل ما با تمام قدرت به میدان خواهند آمد.

وی تصریح کرد: پیکان تهران تیم بزرگی است با این حال با تمام احترامی که به بازیکنان با تجربه این تیم می گذاریم، با انگیزه بسیار وارد زمین خواهیم شد و با توجه به این که بازیکنان میزان همیشه نشان داده اند که روزهای حساس را درک می کنند، بتوانیم یک پیروزی شیرین را پس از شکست ها به علاقمندان تیم هدیه کنیم.