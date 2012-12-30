کشف 700 کیلوگرم مواد مخدر در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی شهرستان های داراب، لارستان، نی ریز، فسا و خرم بید در راستای مبارزه با قاچاقچیان عمده مواد مخدر 3 باند قاچاق مواد مخدر را منهدم و 700 کیلوگرم موادمخدر از قاچاق کشف کردند.

وی ادامه داد: این مواد شامل 442 کیلو و 850 گرم تریاک و 257 کیلو و 500 گرم حشیش است.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در این رابطه تعداد 15 نفر از قاچاقچیان و توزیع کنندگان موادمخدر دستگیر و 11 دستگاه خودرو و 10 دستگاه تلفن همراه نیز کشف شد.

سردار سجادیان خاطر نشان کرد: قاچاقچیان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

وی در پایان ضمن هشدار به قاچاقچیان گفت: برخورد قاطع پلیس فارس با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر در دستور کار انتظامی فارس قرار دارد و پلیس نیز از شهروندان درخواست دارد برای مقابله با این بلای خانمانسوز، موارد مشکوک را سریعاً از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری سارق و کشف 12 فقره سرقت در شهرستان آباده

فرمانده انتظامی شهرستان آباده از دستگیری یک سارق و کشف 12فقره سرقت از وی در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ حبیب جنتی در تشریح این خبر گفت: ماموران هنگام گشت زنی، به یکدستگاه خودرو سمند در حالیکه پلاک آن با استفاده از چسب پوشانده شده بود مظنون و بلافاصله خودرو مذکور را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آباده ادامه داد : در بازرسی از این خودرو تعدادی اره آهن بر-کلت پلاستیکی و... کشف شد.

سرهنگ جنتی بیان کرد: در تحقیقات انجام شده از راننده خودرو به نام "الف -ش" 12 فقره سرقت از وی کشف شد.

وی اظهار کرد: اکنون این سارق به همراه اموال مکشوفه برای تکمیل پرونده در اختیار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار داده شده و تحقیقات از وی جهت کشف سرقت های احتمالی دیگر ادامه دارد.