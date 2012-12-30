لزوم رعایت اخلاق در انتخابات/ دشمن به دنبال ایجاد غفلت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، شامگاه شنبه در "همایش فرزندان روح الله" و در جمع مدیران و اعضای کانون های مساجد به نقش مساجد به عنوان یکی از مراکز مهم و حساس در بصیرت آفرینی اشاره و اظهار کرد: دشمن به دنبال ایجاد غفلت در بین مسلمانان است اما انقلاب اسلامی توانست فطرت های پاک و بیدار در سایر کشورهای اسلامی را بیدار کند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به انتخابات آتی و قانونمندی کاندیداها و هواداران آن اشاره کرد و افزود: رعایت اخلاق الهی در انتخابات رمز موفقیت در همه عرصه هاست.

رئیسی نداشتن فطرت بیدار را عامل بروز جنایت های بزرگ در عالم دانست و افزود: امروزه مواد مخدر که عامل اصلی از هم پاشیدگی خانواده هاست با حمایت و قدرت ناتو و آمریکا تولید می شود.

وی از در اختیار گرفتن سایت های خبری و بیش از سه هزار کانال ماهواره ای برای انتشار اخبار غلط توسط دشمنان خبر داد و بیان کرد: تقوای خدا باعث تمییز بین حق و باطل است که مردم در 8 و 9 دی ماه 88 این امر را به خوبی نشان دادند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بینش انسان با تعقل، تفکر و اندیشه نسبت به یک پدیده به معنای بصیرت است، گفت: مساجد و کانون های مساجد یکی از مراکز مهم بصیرت آفرین در جامعه است.

رئیسی با اشاره به نقش مهم مساجد و ائمه جماعات برای بیان معارف دین در بین مردم، افزود: بیان معارف دینی در هجوم فکری دشمنان انسان را دارای عقیده استوار و راسخ می کند.

وی اشاره ای به برنامه ریزی های دشمن بعد از انتخابات 88 داشت و گفت: کانون های مساجد با مرکزیت مساجد، شبکه های اجتماعی قوی ایجاد کرد که توانست برنامه های دشمنان را خنثی سازد.

معاون اول قوه قضائیه کانون های مساجد را عاملی در جهت دهی به مردم و حلقه وصل بین آن ها دانست و اظهار کرد: عاشورا درس امید و تقوا را به جهانیان عرضه و فطرت های پاک را به امید رسیدن معبود واقعی بیدار کرد.

رئیسی در بخشی دیگر از سخنان خود با توجه به آیات و روایات، توبه و ذکر خدا را اولین گام ها برای رسیدن به بصیرت دانست و بیان کرد: کسی که ذکر خدا در جان و دل داشته باشد، اهل بصیرت است.

وی همچنین به روایتی از امام سجاد(ع) معاشرت با یاوه گویان را باعث فاصله گرفتن از بصیرت دانست و تصریح کرد: اگر شکل گیری شخصیت انسان در مساجد باشد و انسان در مساجد معرفت نفس پیدا کند، به معرفت خدا نیز دست خواهد یافت.

معاون اول قوه قضائیه به چهار رابطه اصلی انسان با خود، خدا، دیگران و طبیعت اشاره کرد و افزود: با برقراری تعادل بین این چهار رابطه شخصیت انسان شکل می گیرد و جایگاه اجتماعی، سیاسی او ماندگار می شود.

رئیسی با اشاره به بیدار کردن فطرت ها توسط امام خمینی(ره) در دوران انقلاب اسلامی، تصریح کرد: وجه مهم بر پایداری نماز در جامعه ارتباط با خدا و اثرگذاری این امر معنوی در لایه های اجتماعی است.

وی با توجه به آیات قرآن، هدایت را برای مومنین و متقین و پیامبر(ص) را هادی در امر هدایت دانست و تاکید کرد: انسان ها زمانی می توانند هدایت پیامبر و قرآن را بپذیرند که دارای فطرت بیدار باشند.

معاون اول قوه قضائیه آفات طبیعی و بلایای نفسانی را دو شر بزرگ در زندگی انسان ها دانست و اظهار کرد: انسان با خود خواهی و هوای نفس نه تنها خود بلکه جوامع انسانی را برای دست یافتن به منافع شخصی خود نابود کند.

در ادامه سعید سرابی، مدیر کل اداره ارشاد خراسان رضوی، با اشاره به حضور پررنگ خراسان رضوی و مشهد در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مردم خراسان رضوی با حضور در 8 و 9 دی ماه 88 بار دیگر از آرمان های ولایت فقیه حمایت کردند.

مدیر کل اداره ارشاد خراسان رضوی با بیان اینکه حضور مردم در روز بصیرت و میثاق با ولایت هر سال پرشور تر برگزار می شود و امسال نیز در سالروز 9 دی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به روز بصیرت نام گرفته است، افزود: جامعه فرهنگی همپای با آحاد مردم برای بزرگداشت این روز حضور داشتند.

سرابی با اشاره به بر پایی نمایشگاه بصیرت و میثاق با ولایت در سالروز 9 دی 88، تاکید کرد: کانون های مساجد از فرصت ها برای تجدید میثاق با ولایت و رهبری مانند دیگر نهادهای فرهنگی استفاده کرده است.