به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه این جشنواره که شامگاه شنبه در مسجد صاحب الزمان(عج) طرقبه و با حضور فعالان فرهنگی این شهر برگزار شد، با مستند "سنگر" با حضور کارگردان این اثر به نمایش گذاشته شد.

مستند "سنگر" به کارگردانی محمدرضا دهشیری روایت مسجدی است که در ایام فتنه 88 از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع می کند.

دهشیری مستندهایی با عنوان ایران سبز، دختر لر و هلوکاست سبز را نیز در کارنامه خود دارد و مستند "سنگر" در دومین جشنواره فیلم عمار مورد تقدیر قرار گرفت.



مستند استقلال برای پیروزی، بزرگداشت استاد مؤید و مستند طهارت محمد(ص) از جمله آثاری است که از دهشیری به جشنواره سوم راه پیدا کرده اند.



در این مراسم همچنین نماهنگ "بابا خون داد" از نماهنگ های رسیده به سومین جشنواره عمار به اکران درآمد.