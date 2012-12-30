به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، همایش انس و الفت کارکنان نمایندگی ولی فقیه در ستاد نیروی زمینی سپاه با حضور حجت الاسلام محمد هادی رضایی برگزار شد.

مسول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه طی سخنانی در این همایش ابتدا به تشریح ماموریت‌های محوله سازمان پرداخت و در ادامه گفت: امروز دشمن در عرصه اقتصادی با تمام توان وارد نبرد با جمهوری اسلامی ایران شده و آنچه در این کارزار کارساز است مقاومت ملت ایران است که دشمن را مایوس خواهد کرد.

حجت الاسلام رضایی با تاکید بر اینکه مبارزه با دشمن هزینه دارد و باید پای آن ایستاد، گفت: امروز در مقابل مشکلات اقتصادی باید با بالا بردن آستانه صبر و تحمل خود بایستیم و راه مقاومت را که شهیدان با نثار جان خود به ما آخوخته اند با قوت و قدرت ادامه دهیم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه افزود: دشمن از ابتدای انقلاب تا کنون از حربه تحریم استفاده نموده و این موضوع تازه ای نیست، امروزه تحریم ها از اقلام نظامی فراتر رفته و حوزه‌های فروش نفت و مبادلات پولی را نیز در بر گرفته است و قطعا مبارزه دشمن در تمامی عرصه‌ها با جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داشت تا روزی که در مقابل مقاومت ملت بزرگ ایران مایوس گردد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه گفت: ما هرگز نمی توانیم با دشمن بر سر اصول انقلاب، از جمله مسئله فلسطین که جزء آرمان‌های حضرت امام(ره) و انقلاب است مذاکره و معامله کنیم.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به اتفاقات سوریه گفت: سوریه میدان کارزار دشمن با جمهوری اسلامی است و دشمنان ما می خواهند با توطئه‌های خود علیه دمشق، محور مقاومت در منطقه را دچار مشکل کنند.

حجت الاسلام رضایی در پایان با اعلام آمادگی نیروی زمینی سپاه برای مقابله با تمامی تهدیدات دشمن از برگزاری رزمایش بزرگ نیروی زمینی سپاه در آینده‌ای نزدیک خبر داد.