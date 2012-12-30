عبدالله دوم مشارکت اخوان المسلمین در انتخابات را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله دوم پادشاه اردن در گفتگو با روزنامه الرای چاپ اردن از مخالفان به ویژه اخوان المسلمین این کشور خواست که انتخابات پارلمانی اواخر ماه آتی میلادی را تحریم نکنند.

وی در ادامه از شهروندان اردنی خواست که از روند دموکراسی در این کشور حمایت کنند. عبدالله دوم انتخابات ماه آتی را یکی از مهمترین گام ها برای اصلاحات سیاسی در کشور توصیف کرد.

پادشاه اردن از مردم اردن خواست که در مشارکت گسترده ای در انتخابات داشته باشند و آن را تحریم نکنند چرا که این مسئله مانعی بر سر راه برقراری دموکراسی در کشور تلقی می شود.

جبهه عمل اسلامی اردن شاخه سیاسی اخوان المسلمین اردن بزرگترین جنبش سیاسی اردن تحریم انتخابات پارلمانی این کشور را مطرح کرده است و خواستار تدوین قانون جدید انتخابات و اصلاحات قانونی است که به موجب آن برخی اختیارات پادشاه به پارلمان واگذار شود.

انتخابات پارلمانی اردن قرار است 23 ژانویه (4 بهمن) برگزار شود. مخالفان اردنی معتقدند قانون انتخابات فعلی به نفع طرفداران نظام حاکم است.

تاکنون بیش از هزار و 500 نفر برای کسب 150 کرسی پارلمان نامزدی خود را در انتخابات پارلمانی اردن اعلام کرده اند که اغلب آنها از افراد مستقل یا طرفدار نظام حاکم محسوب می شوند.

از آغاز قیامهای عربی از اواخر سال 2010 تاکنون این نخستین انتخاباتی است که در اردن برگزار می شود.