اهدای جایزه سلطان قابوس برای فرهنگ، هنر و ادبیات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اونا، به گفته سعید خالد بن هلال آل بوسعیدی، وزیر فرهنگ این جوایز برای تجلیل از ادیبان و روشنفکران و برای تشویق حرکت‌های فکری و فرهنگی اهدا می‌شود تا به گسترش خلاقیت‌ها و نوآوریها در حوزه‌های ادبیات، انسان دوستی، اجتماعی و هنر منجر شود و زبان، تاریخ، شعر، رمان، داستان کوتاه، موسیقی و دیگر دانش‌های عربی را تقویت کند.

دکتر محسن بن حمود آل‌کندی در بخش فرهنگ برای کتابی با عنوان «آل شیبا ابو بشیر السلامی»، محمود آل رخیب نویسنده و رمان‌نویس در بخش داستان برای «ساعت غروب» و راشد بن عبدل رحمان البلوشی در بخش هنر برای نقاشی‌های رنگ و روغن به عنوان برندگان امسال معرفی شدند. این برندگان هریک 50 هزار ریال عمان دریافت کردند.

در این مراسم تاکید شد که سلطان عمان بر گسترش مسایل فرهنگی در میان مردم این سرزمین تاکید بسیار دارد و اهدای این جوایز که امسال اولین دور آن بود، نشان دهنده تلاش در این زمینه است.