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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۱۸

دروازه بان ابرکوه را راهی فینال فوتسال جوانان استان کرد

دروازه بان ابرکوه را راهی فینال فوتسال جوانان استان کرد

ابرکوه - خبرگزاری مهر: درخشش دروازه بان، نماینده شایسته ابرکوه را راهی فینال مسابقات فوتسال جوانان استان یزد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، لبنیات اعلا ابرکوه که تا مرحله نیمه نهایی با دو برد قابل توجه و یک تساوی پیش آمده بود، برای صعود به مرحله پایانی نیازمند پیروزی بر تیم "هیئت فوتبال بهاباد" داشت.

بازی نفس گیر دو تیم در وقت معمول حاصلی جز تساوی 1-1 نداشت و کار به ضربات پنالتی کشید.

اما پایان این بازی را دروازه بان اعلا رقم زد. حمید صالحی با مهار چهار پنالتی، نتیجه بازی دو تیم را هفت بر شش کرد و نماینده ابرکوه فینالیست این دوره از مسابقات شد.

نماینده ابرکوه امشب برای کسب مقام قهرمانی این دوره از بازی ها در سالن شهید صدوقی یزد مقابل تیم ایلیا میبد قرار خواهد گرفت.

دیروز نیز تیم فوتسال امید شرکت لبنیات اعلای ابرکوه با موفقیت در مسابقات استانی به عنوان نماینده استان یزد در مسابقات کشوری معرفی شده بود و همین امر می تواند پشتوانه روحیه بخشی برای دیگر نماینده ابرکوه در بازی امروز باشد.

کد مطلب 1779300

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