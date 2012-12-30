برگزاری کارگاه آموزشی نحوه رفتار با کودک/اماکن و معابر شهر سنندج مناسب سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ثریا حافظی در این رابطه اظهار داشت: این کارگاه آموزشی یک روزه به منظور آشنایی بیشتر مربیان مهدهای کودک با نحوه مراقبت و رفتار با کودکان برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه جمال امینی به عنوان مدرس مباحثی را در خصوص مراحل رشد کودکان و نحوه رفتار صحیح به مربیان مهدهای کودک آموزش داد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان سنندج ادامه داد: چند شاخص بارز وجود دارد که نشان دهنده پیشرفت و توسعه یک جامعه است و نحوه برخورد با کودکان نیز یکی از شاخص های سلامت هر جامعه است و در نتیجه باید برای تعیین سلامت یک جامعه شاخص نحوه ارتباط با کودکان را نیز در نظر گرفت.

حافظی یادآور شد: اگر در خانواده ای نحوه ارتباط و رفتار مناسب با کودک به درستی رعایت نشود، این خانواده از سلامت کامل برخوردار نبوده و در آینده مشکلات ناشی از این رفتار در جامعه دیده می شود.

اماکن و معابر سطح شهر سنندج مناسب سازی شود

رئیس اداره بهزیستی شهرستان سنندج در جلسه مناسب سازی معابر عمومی سنندج گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت مناسب سازی برای استفاده عموم شهروندان و دسترسی آسان به اماکن عمومی علی الخصوص معلولین و جانبازان، عزم جدی و جدیدی در مسئولین پدیدار شده است و امیدواریم این امر با روند روبه رشد خود پیش برود.

حافظی افزود: افراد معلول نیز در جامعه حقی دارند و باید از فرصت های برابر با سایرین بهره مند شوند و پیگیری مصوبات جلسه گذشته و شناسایی موانع اجرایی برای مناسب سازی در سطح شهرستان سنندج از اقدامات لازم و حائز اهمیت است.

در ادامه جلسه اعضا بر هر چه بیشتر کردن نظارت نهادهای ذیربط در بحث مناسب سازی تاکید کردند و مقرر شد مسیرهای اولیه طرح توسط اعضا بازدید و نواقص آن طی صورتجلسه به فرمانداری و شهرداری انتقال یابد.

جلسه مناسب سازی اماکن و معابر سطح شهر سنندج با حضور نمایندگانی از فرمانداری، شهرداری، پلیس راهور، راه و شهرسازی، بنیاد شهید و انجمن معلولین در راستای پیگیری مصوبات کمیته اصلی مناسب سازی در سالن اجتماعات اداره بهزیستی شهرستان سنندج تشکیل شد.

برگزاری کارگاه آموزش مهارت های پیش از ازدواج در بهزیستی بیجار

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بیجار اظهار داشت: اداره بهزیستی شهرستان بیجار با همکاری موسسه غیر انتفاعی نسل نوین گروس یک دوره کارگاه آموزشی پیش از ازدواج برای 35 نفر از جوانان در آستانه ازدواج برگزار کرد.

محمد میرزایی هدف از برگزاری این کارگاه را افزایش آگاهی و شناخت درست جوانان از مقوله ی ازواج و در نهایت پیشگیری از آسیب های اجتماعی عنوان کرد.

وی ادامه داد: با توجه به تغییرات سریع و مداوم در دنیای جدید از یک سو و ایجاد چالش ها و بروز مسایل و مشکلات خاص از سوی دیگر، لازم است دختران و پسران قبل از ازدواج و آغاز زندگی مشترک یک سری مهارت های لازم در زمینه ازدواج و مسایل مربوط به آن را فرا گیرند تا با آگاهی بیشتر و داشتن اطلاعات لازم در خصوص آغاز زندگی مشترک اقدام کنند.

وی یادآور شد: کارگاه های آموزشی پیش از ازدواج در ماه های آینده، برای مخاطبین و جوانان در شرف ازدواج به طور منظم برگزار می شود.

برگزاری نمایشگاه نقاشی در مهد کودک شاپرک شهرستان کامیاران

رئیس بهزیستی شهرستان کامیاران گفت: نمایشگاه نقاشی کودکان به مدت یک هفته در مهد کودک شاپرک شهرستان کامیاران برگزار شد.

حبیب الله ابراهیمی اظهار داشت: مهد کودک شاپرک اقدام به برگزاری نمایشگاه نقاشی کودکان دو تا هفت سال خود کرده و به این وسیله آنها و والدین را تشویق کرده که خلاقیت و هنر را امری جدی در رشد و نمو دانسته و از سایرین نیز دعوت به عمل آورده تا از این نمایشگاه بازدید کنند.

وی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه مورد توجه قرار دادن فعالیت های کودکان در محل مهدهای کودک و در معرض دید مردم قرار دادن آثار کودکان است تا کودکان از نزدیک شاهد ارزیابی اقداماتشان توسط مردم باشند که موجب ایجاد انگیزه و نشاط در بین کودکان می شود.