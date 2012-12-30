  1. جامعه
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۴۵

اهدای جایزه سال بقراط به فعالان حوزه سلامت کشور

اهدای جایزه سال بقراط به فعالان حوزه سلامت کشور

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از اهدای جایزه سال بقراط برای اولین بار به سازمانها و افراد فعال و برتر حوزه سلامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدشهاب‌الدین صدر افزود: برای اولین بار در کشور و همزمان با برگزاری همایش ملی "سلامت، بیمه و بانک"، جایزه سال بقراط به سازمانها، نهادها و افراد حقیقی و حقوقی برتر و اثرگذار در حوزه سلامت اهدا خواهد شد.

وی گفت: دبیرخانه جایزه سال بقراط که با همت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده است، همزمان با همایش ملی سلامت، بیمه و بانک در نظر دارد تا برای اولین بار، به نهادها، سازمانها و ارگانهایی که در حوزه سلامت خدمات ارزنده‌ای ایفا کرده‌اند، جایزه سال بقراط اهدا کند.

صدر افزود: ارزیابی سازمانها و نهادهای سلامت محور از طریق میزان اثرگذاری آنان در 7 محور مرتبط با امر خدمات سلامت خواهد بود. در این مدل، میزان اثرگذاری سازمانها و نهادهای سلامت محور از طریق جمع‌آوری اطلاعات و بررسی کارشناسی توسط یک هیئت داوری و همین طور از طریق نظرسنجی از اعضای نظام سلامت در محورهای 7 گانه اندازه‌گیری می‌شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به معیارهای ارزیابی جایزه بقراط، اظهار کرد: تلاش در ارتقاء آگاهی عمومی و تخصصی و فرهنگ ‌سازی سلامت، خلاقیت و نوآوری و عرضه شیوه‌ها و روشهای جدید، توسعه خدمات سلامت، همکاری در آموزش و ارتقاء سطح مهارتهای نظام سلامت، مشارکت سازمانی در زمینه‌هایی از صنایع و خدمات در راستای کاربرد سلامت، حمایت از موازین حرفه‌ای و نیازهای منابع انسانی در بخشهایی از جامعه سلامت، فعالیتهای علمی در راستای توسعه کاربردی اصول و مبانی یا فنون کیفیت تهیه کتب و مقالات و مشارکت در فعالیتهای بین‌المللی مرتبط با سلامت از جمله محورهای مهم ارزیابی سازمانها، نهادها و افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت جایزه سالانه بقراط است.

وی اضافه کرد: هدایای تعلق گرفته به نفرات برتر هر یک از بخشها شامل تندیس بقراط سال 1391 (در سه سطح زرین، سیمین و برنزین) و لوح تقدیر جشنواره است.

رئیس همایش ملی سلامت، بیمه و بانک عنوان کرد: این همایش 8 بهمن ماه با مشارکت سازمانهای نظام پزشکی، بیمه سلامت ایران، بانک مرکزی و بیمه مرکزی و برخی نهادها و سازمانهای علمی و اقتصادی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1779319

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