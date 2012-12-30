اهدای جایزه سال بقراط به فعالان حوزه سلامت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدشهاب‌الدین صدر افزود: برای اولین بار در کشور و همزمان با برگزاری همایش ملی "سلامت، بیمه و بانک"، جایزه سال بقراط به سازمانها، نهادها و افراد حقیقی و حقوقی برتر و اثرگذار در حوزه سلامت اهدا خواهد شد.

وی گفت: دبیرخانه جایزه سال بقراط که با همت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده است، همزمان با همایش ملی سلامت، بیمه و بانک در نظر دارد تا برای اولین بار، به نهادها، سازمانها و ارگانهایی که در حوزه سلامت خدمات ارزنده‌ای ایفا کرده‌اند، جایزه سال بقراط اهدا کند.

صدر افزود: ارزیابی سازمانها و نهادهای سلامت محور از طریق میزان اثرگذاری آنان در 7 محور مرتبط با امر خدمات سلامت خواهد بود. در این مدل، میزان اثرگذاری سازمانها و نهادهای سلامت محور از طریق جمع‌آوری اطلاعات و بررسی کارشناسی توسط یک هیئت داوری و همین طور از طریق نظرسنجی از اعضای نظام سلامت در محورهای 7 گانه اندازه‌گیری می‌شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به معیارهای ارزیابی جایزه بقراط، اظهار کرد: تلاش در ارتقاء آگاهی عمومی و تخصصی و فرهنگ ‌سازی سلامت، خلاقیت و نوآوری و عرضه شیوه‌ها و روشهای جدید، توسعه خدمات سلامت، همکاری در آموزش و ارتقاء سطح مهارتهای نظام سلامت، مشارکت سازمانی در زمینه‌هایی از صنایع و خدمات در راستای کاربرد سلامت، حمایت از موازین حرفه‌ای و نیازهای منابع انسانی در بخشهایی از جامعه سلامت، فعالیتهای علمی در راستای توسعه کاربردی اصول و مبانی یا فنون کیفیت تهیه کتب و مقالات و مشارکت در فعالیتهای بین‌المللی مرتبط با سلامت از جمله محورهای مهم ارزیابی سازمانها، نهادها و افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت جایزه سالانه بقراط است.

وی اضافه کرد: هدایای تعلق گرفته به نفرات برتر هر یک از بخشها شامل تندیس بقراط سال 1391 (در سه سطح زرین، سیمین و برنزین) و لوح تقدیر جشنواره است.

رئیس همایش ملی سلامت، بیمه و بانک عنوان کرد: این همایش 8 بهمن ماه با مشارکت سازمانهای نظام پزشکی، بیمه سلامت ایران، بانک مرکزی و بیمه مرکزی و برخی نهادها و سازمانهای علمی و اقتصادی در تهران برگزار می‌شود.