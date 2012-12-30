به گزارش خبرگزاری مهر، وبستر گریفین تارپلی در گفتگو با پرس تی وی اظهار داشت "اگر ارتش آزاد سوریه، به ویژه اگر این اراذل جوخه مرگ النصره (گروه شبه‌نظامی جبهه النصره) قدرت را در سوریه یا بخش‌های زیادی از آن را در دست بگیرند، ما شاهد به راه افتادن حمام خونی خواهیم بود که بزرگترین کشتار قرن جاری خواهد بود."



تارپلی گفت که شبه‌نظامیان در تلاش هستند تا "حکومت مستقل وحشت" همانند عربستان سعودی و قطر ایجاد کنند.

وی هشدار داد، "این یک ماشین کشتار جمعی است که در مدیترانه شرقی برپا شده است."

این تحلیلگر آمریکایی، ناآرامی‌های کنونی در سوریه را با قتل‌عام لیک دیستریک آفریقا در دهه ۱۹۹۰ برابر دانست و افزود "ما شاهد چنین قتل‌عامی خواهیم بود که به کشتار شیعیان، علوی‌ها، مسیحیان، مارونی‌ها، ارتودوکس‌ها و دیگران و نیز مردمی که موضع اساسی آنان از نظر این قاتلان قابل قبول و حتی شهروندان خارجی خواهد انجامید. و شاید دهها هزار تن از مردم دیگر کشورها که ممکن است برای اعدام انتخاب شده باشند."



افراد مسلح در سوریه تابع دستورکار امپریالیستی آمریکا در خاورمیانه هستند



همچنین کن استون تحلیلگر دیگر غربی ابراز عقیده کرد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) خود را برای مداخله نظامی در سوریه با کمک یک ناوگان بزرگ آمریکا که در ساحل مدیترانه مستقر است و استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه آماده می‌کند.

کن استون، از "ائتلاف همیلتون برای توقف جنگ" در گفتگو با شبکه پرس تی‌ وی بیان کرد: "کشورهای غربی مهره‌های شطرنج خود را به گونه‌ای حرکت می‌دهند که شرایط به سوی مداخله نظامی در سال جدید میلادی پیش رود. "



وی با بیان اینکه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا در دوحه حق رای مزدوران را به عنوان طرح ملی سوریه بازنمایی می‌کند، گفت: "چندین هفته بعد در مغرب، سناریوی دیگری به جریان افتاد و کانادا در نشست به اصطلاح دوستان سوریه خواست شورشیان به عنوان تنها نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخته شوند. "



استون همچنین با اشاره به حضور یک ناوگان بزرگ آمریکا در نزدیکی ساحل سوریه در شرق مدیترانه که یک ناوچه کانادایی را نیز شامل می‌شود و استقرار موشک‌های پاتروت در مرز ترکیه با سوریه گفت: "من فکر نمی‌کنم این امر به معنای هرج و مرج همیشگی باشد، من فکر می‌کنم ما به سوی مداخله نظامی ناتو پیش می‌رویم."



این تحلیلگر سیاسی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد هر زمان راه‌حلی دیپلماتیک برای حل بحران سوریه از طرق راه‌حل سیاسی ارائه می‌شود، همزمان فعالیت شورشیان مسلح و مزدوران خارجی تروریست در سوریه بیشتر می‌شود.



وی افزود: "اگر مزدوران اکنون به اردوگاه آوراگان فلسطینی در دمشق حمله می‌کنند، برای من جای تعجب ندارد، این یک حادثه نیست، بلکه در یک کلمه می‌توان گفت که خرابکاری از سوی دولت‌هایی است که از این مزدوران حمایت می‌کنند که این کشورها آمریکا، کانادا، برخی از کشورهای خاص عربی، کشورهای عضو ناتو را شامل می‌شود که درصدد هستند روند صلح در سوریه را تضعیف کنند، اگر چه از اصول قطعنامه‌های سازمان ملل حمایت می‌کنند. "



استون خاطر نشان کرد: "آنها هنوز خواهان دیدن تغییر رژیم در سوریه هستند تا دولت سوریه را سرنگون کنند و رژیم مطیع و فرمانبری را به جای آن بنشانند. "



سوریه از اواسط ماه مارس ۲۰۱۱ شرایط نآارامی را تجربه می‌کند. در این خشونتها تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و اعضای ارتش و غیرنظامیان کشته شده‌اند.



شبه‌نظامیان در سوریه، گروهی را تشکیل دادند که از سلاح شیمیایی در جنگ علیه نیروهای ارتش سوریه استفاده کرده‌اند. شورشیان نیز در تبلیغات سوء خود، سعی کرده‌ند ارتش سوریه را به استفاده از چنین تسلیحاتی علیه غیرنظامیان متهم کنند.

شورشیان سوریه ۲ دی (۲۲ دسامبر) در شهر داریا از سلاح‌های شیمیایی علیه ارتش سوریه استفاده کردند. دست‌کم هفت سرباز ارتش سوریه بر اثر تنفس گاز سمی زرد کشته شدند.

همچنین، شبه نظامیان سوریه تهدید کرده‌اند برای کشتن شیعیان علوی حامیان بشار اسد آب‌آشامیدنی را آلوده می‌کنند.



دولت سوریه می‌گوید که هرج و مرج و آشوب از خارج کشور، هدایت می‌شود و گزارشهایی وجود دارد مبنی براین که تعداد زیادی از شبه‌نظامیان دارای ملیت‌های خارجی هستند.



گزارش اخیر سازمان ملل فاش کرده بود شبه‌نظامیانی که تاکنون از ۲۹ کشور برای جنگ علیه دولت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه وارد این کشور شده‌اند، بیشتر سلفی هستند.



چندین سازمان‌بین‌المللی فعال حقوق بشر شبه‌نظامیان مخالف در سوریه را که از حمایت خارجی برخوردارند به ارتکاب جنایت‌های جنگی متهم کرده‌اند.

از سوی دیگر، رندی شورت، عضو سازمان منزلت، حقوق بشر و صلح در گفتگو با پرس تی وی اعلام کرد افراد مسلح در سوریه، مدافع صلح و دموکراسی نیستند. آنان هیچ قصدی برای برقراری دموکراسی ندارند. چنین چیزی در این کشور عملی نشده است. ما با یک کشور امپریالیستی رو به رو هستیم، و سلفی‎‌های آدم کشی که طرح آنان را اجرا می‌کنند."



به گفته وی، مخالفان سوریه هیچ قصدی برای برقراری دموکراسی ندارند و تنها سبب بی‌ثباتی و رنج بشری گسترده‌ای خواهند شد که به دیگر کشورهای منطقه نیز خواهد کشید.

این اظهارات پس از آن بیان شد که بازوی سیاسی شبه نظامیان تحت حمایت خارج که در سوریه علیه دولت بشار اسد می‌جنگند دعوت روسیه برای مذاکره صلح آمیز را رد کرد. معاذ الخطیب که گروه تحت فرمان وی از جانب برخی از دولت‌های غربی و متحدان آنان در منطقه از جمله کشورهای قطر، عربستان سعودی و ترکیه حمایت می‌شود،اعلام کرد که پیشنهاد روسیه را رد کرده و خواستار "عذرخواهی" مسکو برای حمایت‌ش از دولت بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه است.

