  1. ورزش
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

"رونالدینیو" می‎خواهد در جام جهانی 2014 بازی کند

"رونالدینیو" می‎خواهد در جام جهانی 2014 بازی کند

رونالدینیو گفته تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا بتواند تیم ملی برزیل را در رقابت‌های جام جهانی 2014 همراهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "رونالدینو"ی 32 ساله عضو تیم برزیل با مربیگری "لوییز فیلیپه اسکولاری" در سال 2002 بود که با این تیم به عنوان قهرمانی جهان رسید.

وی گفت: هیچ احساسی بزرگ‌تر از این نیست که جام جهانی را در خانه ات و پیش چشم هواداران بازی کنی. نمی خواهم این فرصت را از دست بدهم. من هنوز حس فوق العاده ای برای فوتبال و برای برزیل در وجودم احساس می کنم و همین امر باعث می‎شود که سعی در بازگشت داشته باشم.

رونالدینیو افزود: می خواهم بخشی از تیم برزیل در جام جهانی 2014 باشم و این بزرگ‌ترین لحظه زندگی من و زندگی خیلی‌ها در برزیل خواهد بود. می خواهم به شرایط گذشته ام برگردم و می دانم که می توانم در موفقیت تیم مشارکت داشته باشم. اولویتم این است در صورتی که شانس به من رو کرد، آمادگی داشته باشم.

آخرین باری که رونالدینیو برای تیم ملی برزیل به میدان رفت در ماه فوریه بود که طلایی‌پوشان با نتیجه 2 بر یک مقابل بوسنی شکست خوردند.

کد مطلب 1779323

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