بودجه سال آینده کشور انقباضی است/ لزوم غربالگری پروژه های عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسن علوی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بودجه سال آینده به ویژه در حوزه عمرانی انقباضی است و باید در استانها بر این اساس برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: انقباضی شدن بودجه عمرانی کشور در سال آینده بدون شک مشکلاتی را به وجود می آورد و به همین دلیل مدیران باید از هم اکنون آمادگی مقابله با این وضعیت را داشته باشند و با مدیریت صحیح هزینه ها و اعتبارات از بروز مشکلات جدی در استان کردستان جلوگیری کنند.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از بهترین راهکارها در زمان انقباضی شدن بودجه عمرانی در کشور و استان، غربالگری پروژه های عمرانی است تا اعتبارات تامین شده به بهترین شکل ممکن جذب و هزینه شود.

وی با بیان اینکه باید پروژه ها اولویت بندی شده و بر اساس نیاز نسبت به تامین اعتبار آنها اقدام شود، گفت: در زمانی که بودجه انقباضی است باید پروژه های با اهمیت تامین اعتبار شده و با بهره برداری از آنها زمینه برای احداث و بهره برداری از سایر پروژه های عمرانی نیز فراهم شود.

علوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدوین سند آمایش کردستان اظهار داشت: تدوین این سند یکی از نیازهای اصلی در استان است ولی باید توجه داشت که اسناد مبتنی بر واقعیت های فعلی در استان کردستان تدوین شود تا زمینه برای اجرایی کردن آنها به شکل بهتری فراهم شود.

وی در پایان لزوم توجه به بهره برداری از تمامی ظرفیت های استان کردستان را خواستار شد و افزود: باید در قالب این سندها چشم اندازهای واقعی و قابل دسترسی برای استان تدوین شود تا بتوان بر اساس یافته های این اسناد برای رسیدن کردستان به توسعه همه جانبه برنامه ریزی کرد.

در ادامه این جلسه سند آمایش کردستان از سوی مشاور مطرح و با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر مدیران مورد بررسی قرار گرفت.