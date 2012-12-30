به گزارش خبرنگار مهر، بخش سینمای جهان این نشریه به زندگی و آثار برادران داردن (لوک و ژان پی‌یر داردن) دو فیلمساز مطرح بلژیکی اختصاص دارد که حاوی مطالبی از همایون خسروی دهکردی، میلاد روشنی پیام، رضا مولایی، مهدی ملک، جیمز بلیک اوینگ، مسعود حقیقت ثابت، بابک کریمی، سارا کوپر، حمید باقری، کاوه احمدی و امیرحسین سیادت است.

این مجله همچنین مطالبی هم درباره ژان لوک گدار از مطرح‌ترین فیلمسازان موج نو فرانسه دارد و بخش شعر و داستان «سینما و ادبیات» هم دربردارنده مطالبی است از شارل بودلر، پرویز دوایی و سلما لاگرلوف.

بررسی عنصر روایت در سینما موضوع محوری میزگردی است با حضور محمدرضا اصلانی، بهروز افخمی، رضا میرکریمی و جواد طوسی. در ادامه همین موضوع مطالبی می‌خوانیم از محمدعلی سجادی، عباس بهارلو، شهرام مکری و مهرزاد دانش. بخش نقد و بررسی شماره جدید «سینما و ادبیات» هم با عنوان «زنده‌باد راوی» به همین موضوع می‌پردازد.

مصاحبه با محمد محمدعلی و محمد بهارلو و مقالاتی از حسین پاینده، یونس تراکمه، محمد تقوی، ابوتراب خسروی، محمدعلی سپانلو، سهیل سمی، حسین سناپور، عباس عبدی، مشیت علایی، فرشته مولوی، ویرجینیا وولف، مدیا کاشیگر و رضیه انصاری، دیگر مطالب بخش مربوط به «راوی» این نشریه را شامل می‌شود.

شماره تازه «سینما و ادبیات» همچنین شامل یادداشت‌هایی از یدالله رویایی، گلی امامی، رضا قیصریه، ناتالینا ایوانووا، ناصر نبوی، ادگار آلن پو و آثاری داستانی از هاینریش مان و عباس صفاری است.

در بخش نقد کتاب این نشریه هم کتاب «بچه‌های ژیواگو» نوشته ولادیسلاو زوبوک که اخیراً با ترجمه غلامحسین میرزاصالح از سوی انتشارات معین راهی بازار شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

شماره سی و پنجم فصلنامه «سینما و ادبیات» ویژه زمستان 91 در 230 صفحه و با بهای 4800 تومان روی دکه‌های مطبوعات آمده است.