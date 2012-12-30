تحریم های بی اثر غرب و سناریوهایی که باید تغییر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، "سعودی گازتا" در مطلب خود به قلم "سید رشید حسین" می نویسد : در حالیکه "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن در حال تشکیل تیم جدید خود است، حرکت بعدی او در قبال ایران بر بازار انرژی جهان تاثیر خواهد داشت . این تاثیر ممکن است در یک و یا چند جهت خود را نشان بدهد.

این تاثیر بیش از همه به نتیجه تحریم های غرب علیه ایران بستگی دارد. و پاسخ آن ممکن است تاثیرات سیاسی نیز داشته باشد بویژه آنکه مشخص شود دولت جدید امریکا تا چه حد می خواهد به پرونده ایران بپردازد.



اظهارت مقامات ایران درباره صادرات نفت با گزارش رسانه های خارجی تناقض دارد و مقامات ایرانی تاکید دارند که این تحریم ها بی نتیجه بوده اند. این خود دلیلی است که بتوان با استناد به آن، تاثیر تحریم ها را زیر سئوال برد.

موضوع بازده سیاست جدید آمریکا علیه ایران در معادله جدید واشنگتن هنوز مشخص نیست . روشن شدن حقیقت از ورای تبلیغات جنگ کار ساده ای نیست و در این میان سناریوی جدید نیز تفاوتی با موارد قبلی ندارد.

به نوشته سعودی گازتا، یکی مقام ایرانی در رابطه با تحریم های اروپا و آمریکا می گوید که این تحریم ها موجب شده تا طرف های آسیایی از فرصت بدست آمده استفاده کنند و هم اکنون چند شرکت از چین و دیگر کشورهای آسیایی در حال مذاکره با تهران هستند.

رشید حسین در ادامه مطلب خود می نویسد : تحریم های جدیدی نیز علیه بخش انرژی، کشتیرانی، ساخت کشتی ایران به کار گرفته شده اند تا از صادارت نفت خام از این کشور به بازارهای جهانی جلوگیری کنند . علاوه براین غرب بیمه کشتی هایی که از ایران نفت به سایر نقاط جهان حمل می کنند لغو کرده اما وزیر نفت ایران اعلام کرده که تهران خود این کشتی ها را بیمه می کند و نیازی به بیمه های خارجی نیست.

با وجود این تحریم ها، واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه نوامبر در مقایسه با ماه قبل از آن 2.9 درصد رشد داشته است و تهران برای خنثی کردن این تحریم ها اعلام کرده که در پنج سال آینده 122 میلیارد دلار در بخش پالایشگاهی خود سرمایه گذاری می کند.

برهمین اساس کارشناسان اکنون احساس می کنند که آمریکا باید سناریوی جدید خود در قبال ایران را تغییر بدهد و این در حالی است که تیم جدید اوباما از وجود افرادی چون ژنرال پترائوس و لئون پانتا خالی شده و سناتور های زیادی با انتخاب "چاک هگل" به عنوان وزیر دفاع مخالف هستند.