غزه، مانعی بر سر راه ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، شیمون پرز در گفتگویی چالشی با دیوید فراست خبرنگار الجزیره گفت: مسئله شهرک های یهودی نشین زمانی شروع شد که خانه های ساخته شده در آن به صورت بی‌سابقه ای افزایش یافت و به 100، 200 و300 هزار واحد رسید.

این مقام صهیونیست در ادامه ضمن بازی با کلمات در باره تصویب طرح های جدید برای ساخت این شهرک ها افزود: نخست وزیر اعلام کرده که وی اجازه طرح 3 هزار واحد مسکونی را می دهد اما نگفته که اجازه ساخت آنها را داده است".

پرز در پاسخ به پرسشی دراین باره که اسرائیل چرا ساخت سه هزار واحد مسکونی در بیت المقدس را تصویب کرده، گفت: در 13 سال گذشته این برای اولین بار نیست که چنین طرحی اعلام می شود اما هیچ چیز ساخته نمی شود.

این مقام صهیونیستی همچنین در باره فوت مشکوک یاسر عرفات رئیس سابق تشکیلات خودگردان نیز گفت: این اقدام می توانست کار ارتش اسرائیل باشد. آنها همیشه آرزوی کشتن او را داشتند تا آن را تصادف جلوه دهند.

وی افزود: "اما در عین حال دستورات روشنی در اسرائیل وجود دارد که گفته شده چنین کاری نکنند و ما نیز این کار را نکردیم".

رئیس رژیم صهیونیستی در پاسخ به پرسشی درباره موقعیت نوار غزه در گفتگوهای آتی اسرائیلی و فلسطینی پس از جنگ هشت روزه نیز خاطر نشان کرد: غزه پایگاهی برای شلیک به سوی ما تبدیل شده است... ما امیدواریم به جای اینکه این منطقه به مانعی در برابر ما تبدیل شود راه حلی برای آن پیدا شود.

شیمون پرز در باره اینکه چرا فلسطینیان از سوی اسرئیل قربانی می شوند این اظهار نظر را رد کرده و افزود: فلسطینی ها نه از سوی اسرائیل بلکه از سوی خودشان قربانی می شوند. آنها خود را قربانی می کنند و اشتباهات غیر لازم آنها را قربانی کرده است.

پرز همچنین در اظهار نظری درباره ناآرامی ها در کشورهای عربی و چشم انداز آتی این ناآرامی ها افزود: شما می دانید که آنها درباره بهار عربی صحبت می کنند و آنها نسل جدید هستند و به ما گوش نمی دهند و فرمانبردار ما نیستند. آینده متعلق به جوانان است.