به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور امروز شنبه با شکست شش بر چهار تیم شهرداری تبریز در خانه برابر تیم میثاق تهران ادامه یافت.

در این دیدار تیم شهرداری بازی چندان خوبی از خود به نمایش نگذاشت و برابر بازی منطقی تیم میثاق تهران نتوانست حتی یک امتیاز نیز کسب کند.

در سوی مقابل شاگردان محمود خوراکچی در تیم میثاق موفق شدند پس از دو تساوی و یک شکست برابر تیمهای تبریزی در دور رفت، این بار با دست پر از زمین مسابقه خارج شده و تیم شهرداری را با شکست مواجه سازند.

تیم شهرداری تبریز که در صورت پیروزی در بازی امروز برابر تیم میثاق تهران، یک پله در جدول صعود کرده و به خانه هشتم می رسید، نتوانست این خواسته خود را برآورده کرده و با پذیرش باخت خانگی برابر حریف خود، با همان امتیاز 15 یک پله سقوط کرد و به رده دهم تنزل یافت.

اما تیم میثاق با این برد خارج از خانه، 16 امتیازی شد و با یک رده صعود، جایگاه نهمی شهرداری را به خود اختصاص داد.

شهرداری در هفته شانزدهم این مسابقات جمعه هفته جاری در تبریز میهمان تیم همشهری خود دبیری خواهد بود.