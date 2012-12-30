به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، در این اردو 28 وزنه بردار در قالب 12 وزنه بردار نوجوان و 16 وزنه بردار جوان حضور دارند و کادر فنی در نظر دارد پس از سپری کردن چند اردوی مستمر، از میان آنها 16 وزنه بردار را در قالب دو تیم 8 نفره نوجوانان و جوانان برای حضور در رقابت‎های قهرمانی جهان معرفی کند.



براین اساس کیانوش باقری، رامین ولی پور، مصطفی خلیلی، امیرحسین فضلی، مهدی فروتن (مازندران)، سعید رضازاده، پیمان جان (اردبیل)، علیرضا سلیمانی (گیلان)، میلاد رشیدی، (کرمانشاه)، سید علیرضا طاهریان (چهارمحال و بختیاری)، آرمان آشنایان (آذربایجان شرقی) و علیرضا دهقان (خوزستان) در رده سنی نوجوانان و رضا قاسمی الویری، ایوب مرادی، امیرحسین نظام الرعایا (اصفهان)، وحید خدادادی، علیرضا دهدار (خوزستان)، میثم زارعی، مسعود اورنگی (فارس)، عماد باقری، میلاد خسروی (کرمانشاه)، محمدرضا غنی لو (تهران)، همایون تیموری (البرز)، علی میری (آذربایجان غربی)، علی رحیم نیا (گیلان)، حسن گل پرور (همدان)، امیر حقوقی (آذربایجان شرقی)، امین زارعی (اردبیل) در رده سنی جوانان نفراتی هستند که باید عصر دوشنبه با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی در محل سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی خود را به مدیر تیم های ملی وزنه برداری معرفی کنند.



رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان – انتخابی المپیک 2014 نوجوانان از 17 تا 24 فروردین ماه 1392 در تاشکند ازبکستان و رقابت‎های قهرمانی جوانان جهان از 13 تا 21 اردیبهشت ماه 1392 در لیمای پرو برگزار می شود.