امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بخشش موقت محرومیت تماشاگران تیم داماش گیلان ضمن بیان مطلب فوق گفت: محروم شدن از حضور تماشاگران در بازی‌های خانگی ضربه‌های منفی زیادی به تیم می‌زند که متاسفانه در این فصل برای دومین مرتبه کمیته انضباطی چنین حکمی را علیه باشگاه داماش صادر کرد.

وی تاکید کرد: پس از حکم کمیته انضباطی، با ارائه مستندات لازم درخواست اعاده دادرسی کردیم که خوشبختانه با این مسئله موافقت شد و محرومیت تماشاگران داماش برای حضور در بازی‌های خانگی تیم موقتا لغو شود.

مدیرعامل باشگاه داماش اضافه کرد: در بخشی از مستندات خود، فیلمی را به کمیته انضباطی ارسال کردیم که در آن مشخص است عده‌ای از تماشاگران دو تیم داماش و استقلال به خاطر نزدیکی سکوها به همدیگر، در بعضی‌ها از دقایق مسابقات علیه یکدیگر پرخاشگری کرده و یا شعار می‌دهند. این اتفاق جدیدی، ناهنجار و غیر متعارفی نیست و متاسفانه در همه ورزشگاه‌ها شاهد این اتفاقات هستیم.

عابدینی با اشاره به اینکه امیدوار است شاهد کاهش این اتفاقات در ورزشگاه‌ها باشد، افزود: از مسئولان کمیته انضباطی درخواست کردیم مدارک و مستندات را به همراه گزارش ناظر و داور بازی مجددا بررسی کنند. حتی با داور هم صحبت کنند که اگر فحاشی خاصی در جریان آن بازی از سوی تماشاگران مطرح شده، این حکم را جاری و بدتر از آن را هم اعمال کنند.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: خوشبختانه کمیته انضباطی با درخواست ما موافقت کرد و محرومیت تماشاگران‌مان را به حالت تعلیق درآورد. البته امیدواریم اگر برای داماش و حرکات تماشاگرانش چنین احکامی صادر می‌شود، برای اتفاقاتی که در ورزشگاه‌های دیگر هم صورت می‌گیرد، برخورد منطقی صورت بگیرد.

مدیرعامل باشگاه داماش در پایان گفت: رفع موقت محرومیت تماشاگران به نفع تیم داماش است زیرا برای رسیدن به اهداف‌مان در این فصل کسب امتیاز کامل دیدارهای خانگی برای‌مان مهم است.