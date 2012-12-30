نظامیان آمریکایی به آفریقای مرکزی اعزام شدند/"بونی یائی و بوزیزه دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره انگلیسی، آمریکا برای تسهیل امرخروج اتباع آمریکایی حاضر در آفریقای مرکزی، نیروهای خود را به کشور چاد اعزام کرد.

این نیروها که تعداد آنها 50 نفر اعلام شده در شهر "کار" کشور چاد مستقر شده و امر خروج اتباع و دیپلمات های آمریکایی را تسهیل می کنند.

"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا با ارسال نامه ای به کنگره اعزام این نیروها را به اطلاه قانونگذاران امریکایی رسانده است.

به نوشته الجزیره، اعزام این نیروها به آفریقا بدلیل انتقادهایی بوده که پس از کشته سفیر آمریکا در شهر شهر بنغازی در 11 سپتامبر سال جاری میلادی متوجه کاخ سفید شد.

خبر دیگر از کشور آفریقای مرکزی آنکه، رئیس اتحادیه آفریقا امروز یکشنبه به جمهوری آفریقای مرکزی می رود تا با مقامات این کشور درباره بحران بوجود آمده در آن به گفتگو بنشیند.

بی.بی.سی در این رابطه گزارش داد: در حالیکه شورشیان سلکا در حال پیش روی به سمت بانگی، پایتخت آفریقای مرکزی، هستند "توماس بونی یائی" رئیس اتحادیه آفریقا امروز وارد این شهر می شود.

بر اساس اعلام اتحادیه آفریقا، یائی در این سفر با "فرانسوا بوزیزه" دیدار کرده و در مورد بحران موجود در این کشور با وی گفتگو می کند.

خبرنگار بی.بی.سی نیز اعلام کرده که بونی یائی در دیدار با بوزیزه از وی خواهد خواست تا گفتگو با شورشیان را آغاز کند.

بحران آفریقای مرکزی از بعدازظهر روز جمعه و پس از خروج ارتش این کشور از شهر "سیبات" شکل جدی به خود گرفته است.

پس از خروج ارتش از این شهر، شورشیان "سلکا" آن را به تصرف خود درآورده و به سمت پایتخت حرکت کردند. شدت ناآرامی در این کشور به حدی رسیده که در روزهای گذشته آمریکا اقدام به خارج کردن اتباع خود از آن کرده است.

در همین رابطه برخی از مقامات محلی از توافق ارتش و شورشیان برای مذاکره سخن می گویند.

روز گذشته نیز اعلام شد که کشورهای آفریقایی قصد اعزام نیرو به آفریقای مرکزی برای جلوگیری از گسترش بحران را دارند و متعاقب آن نیروهایی از "فوماک" (نیروهای چند ملیتی آفریقا مرکزی) وارد شهر "کار" شدند.

علاوه بر این در حدود 100 چترباز فرانسوی نیز به این منطقه اعزام شده اند و پاریس اعلام کرده که هدف از اعزام این افراد فقط حفظ جان شهروندان فرانسوی حاضر در آفریقای مرکزی است.

ائتلاف شورشیان سلکا از دهم دسامبر در اعتراض به عدم پایبندی دولت به توافقنامه ‌های صلحی که در سال‌های 2007 و 2011 به امضا رسیده است، دست به سلاح برده ‌اند.