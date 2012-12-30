مهدی فضائلی مدیرمسئول نشریات سروش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلایل دوهفته‌نامه شدن نشریه «سروش هفتگی» گفت: مشکلات مالی و نیز کاغذ موجب این اتفاق شده است.

وی افزود: امیدوارم این روند خیلی طولانی نباشد و در اولین فرصت شاید در سال آتی دوباره دوره انتشار «سروش هفتگی» به روال قبلی برگردد.

شماره 1559 سروش هفتگی

به گزارش مهر، شماره 1560 «سروش هفتگی» که به تازکی روی دکه آمده است، پس از دو هفته چاپ شده و به این ترتیب این نشریه که 34 سال به صورت منظم و پس از یک دوره 7 روزه چاپ و توزیع می‌شد، از این پس به صورت دوهفته‌نامه روی دکه خواهد آمد.

«سروش هفتگی» یکی از نشریات «شرکت انتشارات سروش» از واحدهای تابعه سازمان صدا و سیما است.