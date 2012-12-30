  1. فرهنگ و ادب
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

بعد از 34 سال/

«سروش هفتگی» دوهفته‌نامه شد/ فضائلی: سال آینده شاید دوباره هفتگی شویم

«سروش هفتگی» دوهفته‌نامه شد/ فضائلی: سال آینده شاید دوباره هفتگی شویم

نشریه «سروش هفتگی» به دلیل مسائل مالی و مشکل کاغذ، بعد از 34 سال به دوهفته‌نامه تبدیل شد.

مهدی فضائلی مدیرمسئول نشریات سروش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلایل دوهفته‌نامه شدن نشریه «سروش هفتگی» گفت: مشکلات مالی و نیز کاغذ موجب این اتفاق شده است.

وی افزود: امیدوارم این روند خیلی طولانی نباشد و در اولین فرصت شاید در سال آتی دوباره دوره انتشار «سروش هفتگی» به روال قبلی برگردد.

شماره 1559 سروش هفتگی

به گزارش مهر، شماره 1560 «سروش هفتگی» که به تازکی روی دکه آمده است، پس از دو هفته چاپ شده و به این ترتیب این نشریه که 34 سال به صورت منظم و پس از یک دوره 7 روزه چاپ و توزیع می‌شد، از این پس به صورت دوهفته‌نامه روی دکه خواهد آمد.

«سروش هفتگی» یکی از نشریات «شرکت انتشارات سروش» از واحدهای تابعه سازمان صدا و سیما است.

کد مطلب 1779342

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها