سومین رمان راجر رابیت در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ‌هالیوود ریپورتر، گری وولف، نویسنده این رمان که فیلم «چه کسی راجر رابیت را ساخت» با اقتباس از آن ساخته شد، یک کتاب علمی ـ تخیلی جدید درباره سیستم‌های بازی ویدیویی که می‌تواند زندگی یک بشر را نابود کند، به بازار ‌فرستاده است. این کتاب که با عنوان «روز نوعی» منتشر می‌شود، سومین کتاب از مجموعه راجر رابیت است و دو هفته پیش به بازار آمده است.

وولف نویسنده 70 ساله آمریکایی درباره این کتاب نوشته است: دو رمان اول راجر رابیت با عنوان «چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت» که چندین جایزه برد و شرکت فیلمسازی استیون اسپیلبرگ نیز فیلمی با عنوان «چه کسی راجر رابیت را ساخت» را با اقتباس از آن به بازار فرستاد و «چه کسی به راجر ربیت ش...ش..ش....شلیک کرد» بودند، اما این کتاب درباره آدمی است که بازی می‌کند و بعد بازی است که او را به بازی می‌گیرد و سرانجام به مرگ او منجر می‌شود.

فیلم «چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت» در سال 1988 با ترکیب حرکت زنده و انیمیشن نخستین فیلمی بود که با این ساختار شکل گرفت. رابرت زمکیس، کارگردانی این فیلم را برعهده داشت. داستان این فیلم در قالب یک رمان در سال 1981 منتشر شده بود و ماجرای آن درباره خرگوشی بود که در یک دنیای دیگر به عنوان «تون» که یادآور «کارتون» است، زندگی می‌کند.