جزئیات سفر مقامات مصری به رام الله/ ابومازن به قاهره دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب و محمد کامل عمرو وزیر خارجه مصر شب گذشته با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله دیدار کردند.

شیوه تعامل با رژیم صهیونیستی در راستای حل و فصل قضیه فلسطین یکی از موضوعات مورد بررسی در این دیدار بود.



نبیل العربی اظهار داشت : نمی توان شیوه ای که طی 20 سال گذشته برای حل قضیه فلسطین دنبال می شد، ادامه داد. این شیوه منجر به وقت کشی و تحقق اهداف توسعه طلبانه اسرائیل می شود.

وی در یک کنفرانس خبری مشترک با ابومازن با بیان این مطلب افزود: اکنون زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی در قبال قضیه فلسطین مسئولیت پذیر باشد.

دبیرکل اتحادیه عرب در ادامه تاکید کرد که مسئله فلسطین به زودی در شورای امنیت مطرح خواهد شد و این اقدام پس از رایزنی با کشورهای تاثیرگذار به ویژه آمریکا اجرایی خواهد شد.

بحران مالی تشکیلات خودگردان فلسطین موضوع دیگر مورد بررسی در این دیدار بود. ابومازن خواستار حمایت مالی و سپس حمایت سیاسی از تشکیلات خوگردان فلسطین شد و اعلام کرد که این تشکیلات بدون حمایت مالی نمی تواند فعالیت های خود را انجام دهد.

پیشنهادهای احتمالی کشورهای غربی برای به جریان انداختن روند به اصطلاح صلح در آینده از جمله موضوعات مورد بررسی در این دیدار بود.

ابومازن به قاهره دعوت شد

فلسطین الیوم نیز گزارش داد: صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین شب گذشته اظهار داشت که محمد کامل عمرو به نیابت از محمد مرسی رئیس جمهور مصر از ابومازن برای سفر به قاهره دعوت کرد.

وی همچنین به نقل از مرسی از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست که تلاش ها برای برقراری آشتی ملی را از سربگیرد.