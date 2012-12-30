مهدی ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس این طرح نونهالان فعال و با استعداد استان فارس در رشته پینگ پنگ به همراه مربیان خود به مدت یکسال تحت پوشش هیئت پینگ پنگ استان فارس قرار می گیرند.

وی ادامه داد: انجام این طرح باعث می شود تا در آینده پینگ پنگ بازان با استعدادی در رده بانوان و آقایان درسطح استان فارس وجود داشته باشند.

رئیس هیئت پینگ پنگ استان فارس تصریح کرد: در استان فارس بیش از یک هزار نفر در رده بانوان وآقایان رشته ورزش پینگ پنگ را به صورت حرفه ای دنبال می کنند که از این تعداد 530 نفر در شیراز ساکن هستند.

ترابی یادآور شد: هم اکنون رشته پینگ پنگ در 12 شهرستان فارس شامل شیراز، گراش، لار، لامرد، داراب،کازرون، جهرم، فسا، مرودشت، اقلید، آباده ،سپیدان فعال است.

وی همچنین بیان کرد: در راستای بهبود وضعیت پینگ پنگ در استان فارس برای اولین بار لیگ باشگاههای استان در بخش آقایان در رده بزرگسالان با حضور 13 تیم از سراسر استان راه اندزی شده است.

رئیس هیئت پینگ پنگ استان فارس افزود: تاکنون دور اول و دوم مسابقات برگزار شده و براساس برنامه ریزی ها در اسفند ماه مراسم اختتامیه این مسابقات برگزار می شود.

ترابی تاکید کرد: دردی ماه سال جاری مسابقات دسته یک باشگاهی پینگ پنگ آقایان کشور برگزار می شود که استان فارس نیز با استفاده از توانایی ورزشکاران خود در این مسابقات شرکت می کند.