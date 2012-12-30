محمود رسولی نژاد در گفتگو با مهر در خصوص فرود یک هواپیمای آمریکایی در فرودگاه اهواز گفت: این هواپیما از نوع کوچک و تجاری بود که 20 روز پیش در فرودگاه اهواز به زمین نشست.
وی با بیان اینکه دلیل این فرود اضطراری نقص فنی بود، گفت: این هواپیما با ظرفیت 3 نفر هنگام عبور از آسمان ایران دچار نقص فنی شد که به همین دلیل فرودگاه اجازه فرود به آن را داد.
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور تصریح کرد: سرنشینان این هواپیما پس از فرود به سمت مقصد خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس رفتند و فعلا هواپیما در فرودگاه اهواز در حال تعمیر است و به زودی در مسیر قرار می گیرد.
در گفتگو با مهر اعلام شد؛
جزئیات فرود اضطراری هواپیمای آمریکایی در اهواز/ سرنشینان از کشور خارج شدند
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور از فرود اضطراری یک فروند هواپیمای کوچک آمریکایی در فرودگاه اهواز خبر داد و گفت: نقص فنی دلیل فرود این هواپیما بود.
محمود رسولی نژاد در گفتگو با مهر در خصوص فرود یک هواپیمای آمریکایی در فرودگاه اهواز گفت: این هواپیما از نوع کوچک و تجاری بود که 20 روز پیش در فرودگاه اهواز به زمین نشست.
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