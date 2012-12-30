کشف 31 هزار لیتر سوخت قاچاق در کامیاران/ نظارت بر تانکرهای حامل سوخت تشدید می شود

سرهنگ محمد رفیعی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی موچش در حین گشت زنی به یک دستگاه تانکر نفتکش که از مسیر اصلی خارج و در مسیر انحرافی متوقف شده بود مشکوک شدند و آن را مورد بازدید قرار دادند.

وی افزود: با بررسی انجام شده مشخص شد راننده قصد تخلیه سوخت از تانکر به صورت قاچاق را دارد که ماموران انتظامی تانکر حامل 31 هزار و 25 لیتر سوخت قاچاق توقیف و به یگان انتظامی انتقال دادند.

نظارت بر حمل تانکرهای حاوی سوخت تشدید می شود

فرمانده انتظامی شهرستان کامیاران در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: با توجه به سوء استفاده های احتمالی و همچنین مرزی بودن استان کردستان نظارت بر حمل تانکرهای حاوی سوخت شدیدتر می شود.

رفیعی کیا ادامه داد: جلوگیری از قاچاق سوخت اولویت کاری فرماندهی انتظامی در شهرستان کامیاران است و با خاطیان به شدت برخورد می شود.

وی یادآور شد: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و کنترل بهتر دیگر شاهد پدیده قاچاق سوخت در این استان نباشیم که برای عملی کردن این مهم مشارکت و همراهی مردم یک نیاز لازم و ضروری است.