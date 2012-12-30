برنامه تلوزیونی "امان" در اردبیل ساخته می شود

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با توجه به ضرورت توسعه برنامه های فرهنگ ساز در راستای مقابله با شرایط بحرانی ساخت برنامه تلویزیونی "امان" از طریق کمیته بحران استان اردبیل پیگیری خواهد شد.

وی افزود: این برنامه پیرو برنامه موفق رادیویی "امان" از سوی مدیریت بحران استان پیشنهاد شده و به دلیل استقبال از این برنامه رادیویی پیش بینی می شود استقبال مناسبی از مشابه تلوزیونی آن نیز صورت گیرد.

مدیر کل مدیریت بحران استان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مدیریت صحنه بحران با آگاه سازی شهروندان و اطلاع رسانی آنها ممکن می شود و ضروری است با ساخت برنامه های مختلف خلاء ناشی از این موضوع برطرف شود.

به گفته وی در حوادث اخیر از جمله مدیریت زلزله اهر استان اردبیل توانسته است نتایج چشمگیری از آن خود کند و ضروری است این آمادگی برای حوادث پیس بینی نشده در خود استان نیز ایجاد شود.

اسلامی زلزله، سیل، آتشفشان و قطع انرژی را از مهمترین حوادث نیازمند آمادگی نیروهای امدادی، کمیته بحران و عموم مردم دانست و متذکر شد: به دلیل کاهش 53 درصدی بارش در سال جاری بحران دیگری که وقوع آن پیش بینی می شود، خشکسالی است.

اسلامی تاکید کرد: در صوتی که تمام شهروندان نحوه برخورد با بحران را آموزش ببینند کمیته مدیریت بحران به آحاد مردم یک منطقه توسعه می یابد.

برنامه رادیویی "امان" روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 9:30 دقیقه صبح به آموزش نحوه برخورد با شرایط بحرانی می پردازد.