وجود 18 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی در شهریار/ ظرفیتهای موجود کاربردی شود

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ظرفیت ویژه شهریار در بخش کشاورزی و تولید محصولات زراعی و باغی، ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات تولیدی و حمایت از فعالان این عرصه در زمره اهم برنامه های مسئولان این شهرستان قرار دارد.

این مسئول عنوان کرد: شهریار با بهره مندی از باغات و اراضی زراعی فراوان و موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی مناسب، توانمندی بسیار مطلوبی در بخش کشاورزی و تولیدات زراعی و باغی دارد که طی چندین سال اخیر با تلاش مسئولان شهرستان و نگاه ویژه دولت به حوزه کشاورزی، این مساله بیش از پیش مورد توجه مقامات استانی و کشوری قرار گرفت و منجر به کشف استعداد این منطقه شد.

وجود 18 هزار هکتار اراضی زارعی و باغی در شهریار



وی گفت: در حال حاضر بیش از 18 هزار هکتار اراضی طبیعی در شهریار وجود دارد که 8 هزار هکتار آن اراضی زراعی و مابقی نیز باغ است، البته در گذشته به دلیل بروز برخی مشکلات جهت تامین آب، بخشی از اراضی موجود از بین رفت اما با تلاش مسئولان شهرستان، برنامه ریزیهای متعددی برای رفع مشکل صورت گرفت و اجرایی شد.

فرماندار شهرستان شهریار بیان کرد: شهریار از دیرباز به عنوان نگین سبز غرب استان تهران نامیده شده است، این نامگذاری مسئولیت سنگینی برعهده مسئولان این شهرستان در حفظ، نگهداری و توسعه بخش کشاورزی نهاده است که تحقق هرچه بهتر این وظایف، تنها از طریق ارائه تسهیلات و اعتبارات، حمایت از فعالان این عرصه و استفاده از روشهای نوین کشاورزی میسر می شود.

رفع 40 درصد از مشکل کم آبی با اتمام طرح تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی

جوهری بیان کرد: با پیگیریهای فرمانداری جهت رفع مشکل کمبود آب در بخش کشاورزی، هم اکنون عملیات اجرایی طرح تغذیه مصنوعی رو به تکمیل است که در صورت اتمام این پروژه چند ده میلیاردی، سفره های آب زیرزمینی واقع در بالادست شهرستان تغذیه شده و بیش از 40 درصد از مشکل تامین آب کشاورزی حل خواهد شد.

این مسئول با اشاره به رویکرد قابل تقدیر دولت در توسعه بخش کشاورزی، ادامه داد: طرح ملی توسعه کشاورزی یکی از طرح های بسیار ماندگار دولت است که با حمایت از کشاورزان و ارائه تسهیلات ویژه به این بخش، گام موثری جهت توسعه صنعت کشاورزی و افزایش تولید محصولات زراعی و باغی در داخل کشور برداشته است.

اختصاص 170 ملیارد ریال اعتبار به بخش کشاورزی شهریار طی سال گذشته

وی افزود: در این زمینه شهریار نیز از اعتبارات و تسهیلات مطلوبی بهره مند شده است، بنحوی که در سال گذشته بالغ بر 170 میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی شهرستان تخصیص یافت.

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: در راستای تحقق اهداف عالی طرح توسعه کشاورزی در شهریار، سال گذشته 7 جلسه در این رابطه برگزار شد که طی این جلسات بیش از 106 طرح کاربردی و عملیاتی به تصویب رسید، همچنین به منظور رسیدگی و رفع مشکلات موجود در این زمینه، بالغ بر صد مورد بازدید از بخشهای مختلف کشاورزی به عمل آمد.