انجام 5 هزار آزمایش بر آبهای روستایی یزد/ وضعیت کیفیت آب روستاها مطلوب است

محمدحسین سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات کنترل کیفی و آزمایشات میکروبی و شیمیایی آب شرب روستاییان استان به بخش خصوصی واگذار شده و با تدابیر انجام گرفته در هشت ماه اول سال جاری چهار هزار و 768 مورد آزمون میکروبی، 488 مورد آزمون شیمیایی و فیزیکی و13 مورد آزمون سموم انجام شده است.

وی تصریح کرد: وضعیت کیفیت آب شرب روستاییان استان یزد در حد مطلوب است.

سیفی عنوان کرد: نتیجه این آزمونها بیانگر این است که شاخص مطلوبیت کلر و میکروبی 97 درصد و مطلوبیت سموم 100 درصد بوده است.

وی همچنین یادآور شد: با برنامه ریزی انجام گرفته در مورد تعمیرات و نگهداری پمپ ها و تابلوهای برق، تعداد پمپ هایی که به علت سوختگی از رده خارج شده اند نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

سیفی با اشاره به بارندگیهای اخیر افزود: در شهرستان تفت قبل از بروز بارندگی ماهانه هزار و 257 تانکر معادل 15 هزار و 54 مترمکعب آبرسانی سیار صورت می گرفته وبا توجه به بارندگهای اخیر تعداد این آبرسانی ها به 424 تانکر معادل پنج هزار و 88 مترمکعب آبرسانی تقلیل یافته است.