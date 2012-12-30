به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شامگاه شنبه در نشست شورای مسکن با اشاره به پیشرفت استان در روند اجرای زیرساختهای مسکن مهر، اظهار کرد: براساس آمار اعلام شده در هیچکدام از استانهای کشور در بخش زیرساخت به اندازه خوزستان کار نشده است.

وی با بیان اینکه پیشرفت زیرساختهای مسکن مهر بیش از واحدهای آماده شده، گفت:80 درصد زیرساختهای مسکن مهر در خوزستان پایان یافته است.

حجازی افزود: این در حالی است که این روند در کشور برعکس است و فعالیتهای ساختمانی جلوتر از کار زیرساختی است.

وی بر ضرورت توجه بیشتر تعاونیها به پایان ساخت واحدها و به نتیجه رساندن مسکن مهر، تاکید کرد و گفت: با توجه به گرانی مصالح ساختمانی هر اندازه که ساخت واحدها به طول انجامد به ضرر تعاونیها و اعضاء خواهد بود.

رئیس شورای مسکن استان خوزستان در بخش دیگر سخنان خود بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهایی که متقاضیان آنها نسبت به تامین سهم آورده و ساخت واحدها اقدام نکرده اند، تاکید کرد و گفت: واحدهای اضافه در تمام شهرها باید مشخص شوند و به افراد متقاضی جدید واگذار شوند.

وی تصریح کرد: واحدهای مسکن مهر دراستان خوزستان باید هر چه سریعتر به مرحله تفکیک و افراض برسند و فروش اقساطی آنها تا پایان سال جاری صورت گیرد.

حجازی با بیان اینکه هدف گذاری ما این است که تا پایان امسال بیش از 80 درصد واحدهای مسکن مهر را با همکاری تعاونی ها به اتمام برسانیم، افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده 23 هزار واحد مسکن مهر تا اسفند ماه آماده بهره‌برداری و اسکان است، اما در صورت پیگیری فرمانداران و تعاونی‌ ها، افزایش این تعداد تا 30 هزار به راحتی امکانپذیر است.

وی تصریح کرد: تا پایان سال حداقل 2 تا 3 افتتاحیه مسکن ‌مهر باید در دستور کار قرار گیرد و براین اساس پیشنهاد می ‌شود شهرهای که واحدهای مسکن ‌مهر عمده‌ ای دارند و تاکنون افتتاحیه چندانی نداشته‌اند، همانند دزفول و شوشتر زمینه لازم برای افتتاح مسکن‌ مهر با حضور مسئولان کشوری را فراهم کنند.

استاندار خوزستان تاکید کرد: با توجه به اینکه امسال آخرین سال کاری دولت است، متولیان طرح مسکن مهر باید برای تکمیل واحدهای خود از شرایط موجود استفاده بهینه را ببرند و در همین دولت تکلیف واحدهای مسکن مهر استان مشخص شود.