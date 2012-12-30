کمیته مدارس مروج سلامت در مرکز بهداشت شیروان تشکیل شد

حسین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اولین کمیته مشترک سال تحصیلی 91-92 بین کارشناس این شبکه و اداره آموزش و پرورش شهرستان در خصوص مدارس مروج سلامت در محل سالن کنفرانس مرکز بهداشت تشکیل شد.

وی با بیان اینکه امروزه تامین سلامت مردم یکی از چالشهای عمده کشورها است، اظهار داشت: تغییر در شیوه زندگی و شهرنشینی بسیاری را تحت تاثیر قرار داده و بیماریهایی مانند سرطان، بیماری قلبی، دیالبت و ایدز در حال افزایش هستند.

زارع اضافه کرد: یسیاری از این بیماری ها و اختلالات از طریق آموزش،‌ ارتقاء سلامت و اقدام های حمایتی قابل پیشگیری هستند.

وی تصریح کرد: کودکان و نوجوانان با آموزش کافی، رژیم غذایی متعادل، مکان سالم و امن برای بازی و تمرین و حمایت عاطفی برای رشد شخصیتی تکامل یافته و برای مواجه با چالش های آینده زندگی آماده تر می شوند.

زارع افزود: یک جوان آگاه و مطلع، عزت نفس بالایی داشته و این جوان ضمن دوری از سیگار، مواد مخدر و الکل، توانایی حل مسئله در شرایط دشوار زندگی را نیز کسب می کند.

این مسئول اظهار داشت: دانش آموزانی که شیوه زندگی سالم را می آموزند به احتمال زیاد در طول زندگی خود به آن پایبند خواهند بود واین مسئله باید در مدارس مروج سلامت مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: مدارس مروج سلامت به منزله یک نظام برای ارتقای سلامت است که با مشارکت فعالانه اولیا، مربیان و دانش آموزان با رویکرد توانمندسازی دانش آموزان در زمینه مراقبت از خود، فرهنگ خود مراقبتی و آموزش همسانان و همسالان منجربه افزایش ظرفیت ها و توانمند سازی مردم در مورد سالم زندگی کردن، سالم کار کردن و آموزش با کیفیت می شود.

کارشناس مسئول واحد بهداشت مدارس مرکز بهداشت شهرستان شیروان نیز گفت: در حال حاضر 57 مدرسه شهرستان مجری طرح مروج سلامت هشتند که 44 مدرسه از این مدارس امتیاز ستاره دار شدن را دریافت کرده اند.

مژگان نامور افزود: مدارسی که از هشت چک لیست شامل برنامه جامع آموزش سلامت، ارائه خدمات بالینی در مدرسه، سلامت محیط در مدرسه، بهبود تغذیه در مدرسه، تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی،ارتقای سلامت کارکنان، خدمات سلامت روان و مشاوره ای، مشارکت والدین و جامعه در برنامه های سلامت مدرسه و شبکه داوطلبان سلامت دانش آموزان و مدیریت مدرسه عبور کرده باشند، در سطح مدارس شهرستان به عنوان ستاره دار شناخته می شوند و این مسئله به منزله ارتقاء سطح سلامت جامعه خواهد بود.