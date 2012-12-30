حمله تروریستهای تکفیری به زینبیه دمشق / 4 غیر نظامی دیگر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، العالم به نقل از منابع سوری گزارش داد تروریستها در سوریه با شلیک خمپاره به سمت منطقه زینبیه که حرم حضرت زینب (س) در آنجا قرار دارد، چهار نفر را کشتند.



تروریستهای مسلح با شلیک چند خمپاره به منطقه زینبیه، چهار نفر را کشته و چند نفر دیگر را زخمی کردند.منابع رسانه ای سوری تاکید کردند که عناصر مسلح در این حمله حرم حضرت زینب (س) را نشانه گرفته بودند.



به گفته این منابع، افراد مسلح از مزارع نزدیک به منطقه زینبیه، این خمپاره ها را شلیک کردند.



تروریستهای تکفیری بارها تهدید کرده اند بارگاه مطهر و نورانی حضرت زینب(س) و همچنین مرقد مطهر حضرت رقیه(س) را تخریب خواهند کرد.



همچنین در عملیات دیروز ارتش سوریه، چندین منطقه شهر حلب کاملا پاکسازی شد و صدها نفر از افراد مسلح به هلاکت رسیدند. شماری از این تروریستها تابع کشورهای عربی و دیگر کشورهای بیگانه بودند.



در جریان این عملیات فرمانده گروهک تروریستی "فرقان" نیز به هلاکت رسید.