16 هزار فرصت شغلی در خراسان شمالی ایجاد شده است

حسن قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع سهمیه 26 هزار و 506 نفری تعهد اشتغال استان، ایجاد 16 هزار و 168 فرصت شغلی معادل 61 درصد سهمیه تعهد شده، در 9 ماهه اول سال جاری محقق شده است.

وی با اشاره به سهمیه تعیین شده از سوی کارگروه اشتغال کشور برای خراسان شمالی گفت: از مجموع 26 هزار و 506 فرصت شغلی، تعداد 10 هزار و 618 مورد آن مربوط به بخش مسکن است.

قلی زاده با تاکید بر تلاش مدیران دستگاههای اجرایی استان برای تحقق کامل سهمیه تعهد شده افزود: امیدواریم در سه ماه باقی مانده سال 91، با تلاش مضاعف مدیران بتوانیم 10 هزار و 388 فرصت شغلی باقی مانده را محقق کنیم.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: از آنجایی که صدور مجوز اشتغال خانگی منوط به پرداخت تسهیلات نسیت، مدیران دستگاههای اجرایی تلاش کنند تا با صدور مجوزهای لازم زمینه ایجاد اشتغال هرچه بیشتر در این بخش را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران که اخیرا منتشر شده است، نرخ بیکاری خراسان شمالی در تابستان سال جاری 9.3 گزارش شده که این رقم در مقایسه با تابستان سال گذشته 1.3 افزایش داشته است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی در سال گذشته اعلام کرده بود که از میزان 26 هزار و 600 فرصت شغلی تعهد شده استان در سال 90، با 10.5 درصد افزایش، برای 29 هزار و 700 نفر ایجاد اشتغال فراهم شده است.

خراسان شمالی 867 هزار نفر جمعیت دارد.