  1. اقتصاد
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

فولادخوزستان یک چهارم شمش شرکتهای ایمیدرو را تولید کرد

در 9 ماهه اول امسال یک چهارم از شمش تولیدی شرکتهای فولاد تحت پوشش ایمیدرو، توسط فولاد خوزستان تولید و عرضه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،‌ مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان با اعلام خبر فوق تصریح کرد: تولید 9 ماهه شمش در این شرکت به بیش از دو میلیون 582 هزارتن رسیده به طوری که این رقم پنج درصد بیش از برنامه تولید بوده است.

عبدالمجید شریفی افزود: میزان تولید شمش در این شرکت از 2 میلیون و 355هزار تن سال در سال 87 به 3میلیون و 384هزار تن سال 90 افزایش پیدا کرد.

عبدالمجید شریفی همچنین یادآور شد: شرکت فولادخوزستان به عنوان بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد در کشور از ابتدای فعالیت خود تاکنون بالغ بر چهل میلیون تن شمش فولاد تولید و به بازار عرضه کرده است به طوری که تولید تجمعی این شرکت از ابتدای تولید در سال 1368 تا روز جمعه یکم دیماه سال جاری به رقم چهل میلیون و 1800 تن رسید.

به گفته عبدالمجید شریفی، در همین مدت تولید بیش از 64 میلیون و نهصد هزارتن گندله سنگ آهن و 43 میلیون و 950 هزارتن آهن اسفنجی حاصل تلاش کارکنان شرکت در واحدهای گندله سازی و احیاء مستقیم بوده است. وی خاطرنشان کرد:‌ میزان تولید در این شرکت در چهار سال اخیر 54درصد رشد یافته است.
 

 
 
کد مطلب 1779374

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