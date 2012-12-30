به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در جمع اعضای ستاد بزرگداشت دهه بصیرت که در دفتر مدیر حوزه برگزارشد، به تجمع حماسی طلاب وفضلای حوزه در مدرسه فیضیه اشاره کرد واظهار داشت: تجمع مردم قم در مدرسه فیضیه یادآور سیل خروشان آن‌ها در 9 دی ماه سال 88 بود.



وی گفت: این تجمع در همه شهرهای کشور برگزار شده اما قم به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد باید الگوی سایر مناطق باشد.



نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به زیبایی‌های خاصی که در تجمع مردم قم در مدرسه فیضیه دیده می‌شود ادامه داد: یاد و خاطره 9 دی ماه 88 باید هر ساله با شکوه فراوان پاس داشته شود تا جهانیان متوجه شوند هیچ کس حق شوخی کردن با آرمان‌های دینی و انقلابی ملت ایران را ندارد.



19 دی‌ماه یوم‌الله تاریخ انقلاب است



وی 19 دی ماه را یوم‌الله دیگری در تاریخ انقلاب دانست و افزود: افتخار این روز تاریخی هم نصیب مردم قم شد که در ادامه منشأ حرکتی بزرگ برای قیام سراسری مردم ایران بود.



آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه حرکت 19 دی روح تازه‌ای در رگ‌های انقلاب و نهضت اسلامی دمید عنوان داشت: در آن دوران مراجع تقلید حامی اصلی مردم بودند و با پشتیبانی خود حرکت خودجوش مردم را تقویت می‌کردند.



وی با تاکید مجدد بر الگو بودن قم در حرکت‌های مردمی و ولایی گفت: رهبر معظم انقلاب علاقه خاصی به قم، حوزه‌های علمیه و مردم ولایت‌مدار شهر ما دارند و به یقین ایشان هم منتظر 19 دی هستند تا در دیدار با مردم قم بیانات ارزشمند خود را عنوان فرموده و نقشه راه را برای ادامه مسیر به ویژه انتخابات سال آینده اعلام کنند تا ملت ایران با بهره‌گیری از فرمایشات ایشان در ادامه مسیر هم موفق باشند.



پیروزی ملت ایران در دوران پس از انقلاب به واسطه امدادهای الهی است



امام جمعه قم، پیروزی ملت ایران در دوران پس از انقلاب را به واسطه امدادهای الهی دانست و تصریح کرد: مردم ایران به وجود رهبر انقلاب افتخار کرده و اگر صحبتی موجب نگرانی آن‌ها می‌شود، سخنرانی رهبری تمام ناراحتی‌ها را رفع کرده و تنها عزت و افتخار را باقی می‌گذارد.



وی با بیان این که قم حرم اهل بیت(ع) بوده و این مطلب در روایات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، اظهار کرد: بشر به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود دچار غفلت و فراموشی می‌شود بنابراین خداوند از پیامبرانش می‌خواهد روزهای الهی را به یاد آن‌ها بیاورند تا از موانع پیش روی دید آن‌ها بکاهند.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله حسینی بوشهری افزود: روزهای خدایی یا همان ایام‌الله نشانه‌های بزرگی برای کسانی هستند که واجد 2 ویژگی صبر و پایداری و نیز سپاس‌گذاری در پیشگاه خداوند باشند.

