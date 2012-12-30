12 میلیارد و 750 میلیون ریال صرف ساخت مجتمع رفاهی بین راهی جیرفت شد

ابراهیم غنچه پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: چهار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز این طرح از تسهیلات دولتی تامین شده است.

غنچه پور ادامه داد: این محور یکی از محورهای پرتردد کشور است و ایجاد محلی برای استراحت رانندگان می تواند در کاهش آمار تصادفات تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به اختصاص 37 هزار و 500 متر مربع زمین برای ساخت مجتمع مذکور گفت: این مجتمع در کیلومتر 36 محور جیرفت کرمان احداث شده است.

فرماندار جیرفت ادامه داد: زیربنای این مجتمع دو هزار و 850 مترمربع در کیلومتر است.

غنچه پور ادامه داد: مجتمع خدماتی رفاهی جیرفت شامل تعمیرگاه، رستوران، نمازخانه، واحدها اقامتی، جایگاه عرضه بنزین و گاز، واحدهای اقامتی و سرویس های بهداشتی است.

وی با تاکید بر لزوم توسعه مراکز رفاهی بین راهی ادامه داد: این مجتمع به منظور رفاه حال مسافرین احداث شده است.