صدور دستور ویژه برای رسیدگی به وضعیت آثار تاریخی قزوین

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در دیداری که با ملک زاده رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور داشتم، تقویت ردیف بودجه این سازمان در استان و رسیدگی به آثار تاریخی استان قزوین را خواستار شدم که رئیس سازمان نیز دستور به اجرا موارد مورد نظر را دادند.

نائب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: رسیدگی به آثار تاریخی استان برای جلوگیری از وقایعی مانند آتش سوزی مناره مسجد جامع، اختصاص اعتبار مناسب در راستای احیاء و ایجاد زیر ساختها و بهسازی و مرمت مجموعه دولتخانه صفوی، سرای سعد السلطنه، قلاع تاریخی الموت، مجموعه امامزاد حسین (ع)، چهار انبیاء، بوستان فدک، کامان و زرشک و آبگرم یله گنبد از جمله موارد مطرح شده بود.

محمدی تصریح کرد: با توجه به ارائه طرح مرمت و تعمیر مدرسه قدیمی دیانت قزوین که از آثار تاریخی و میراث فرهنگی استان به شمار می رود و همچنین راه اندازی موزه فرهنگ استان، رئیس سازمان دستور به رسیدگی و اقدام فوری پیرامون اجرای آن را دادند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس یادآورشد: همچنین با توجه به درخواست شهردار قزوین مبنی بر واگذاری و فروش مجموعه تاریخی کاروانسرای سعد السلطنه به شهرداری این موضوع با رئیس سازمان مطرح شد که دستورات لازم پیرامون آن اخذ شد.

محمدی اظهار امیدواری کرد که با دستورات اخذ شده و فعالیت های صورت گرفته شاهد توسعه زیر ساخت های گردشگری و رونق این صنعت در استان قزوین باشیم.