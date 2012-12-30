ارایه مشاوره شغلی به بانوان شمال شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه دادوند گفت: به منظور آشنایی شهروندان بویژه بانوان در امور کسب و کار موفق و توانمندسازی آنها در امور کار و پیشه و پایدارسازی مشاغل، برای اولین بار در بین مناطق 22 گانه طرح ارایه مشاوره شغلی با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه اجرا می شود.

وی افزود: در اولین مرحله از این طرح 40 نفر از علاقمندان واجد شرایط از سوی مدیران محلات معرفی و پس از مصاحبه و مراحل اولیه در صورت انتخاب زیر نظر مدرس مربوطه تکنیکهای مشاوره شغلی، هدایت شغلی و خوشه سازی مشاغل را آموزش می بینند.

دادوند در ادامه به مراحل اجرایی این طرح اشاره کرد و افزود: در این طرح کارآموزان پس از گذراندن 50 ساعت کارگاه آموزشی و 10 ساعت کار عملی زیر نظر مدرس دانشگاه و کارآفرین برتر کشور، موفق به دریافت گواهینامه خواهند شد و می توانند در سرای محلات منطقه مشغول به ارایه مشاوره به شهروندان در امور کسب و کار شوند.

وی در ادامه افزود: این طرح در کنار ایجاد شغل و توانمند سازی این افراد می کوشد تا با قرار گرفتن در سراهای محلات این توانمندی را به دیگران منتقل کرده و بستر لازم برای توانمندسازی تمام شهروندان منطقه ایجاد می شود و اینجاست که ما به هدف اصلی خود در این طرح خواهیم رسید.

دادوند به دیگر مزیتهای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح شهروندان با فرصتهای شغلی در اختیارشان آشنا می شوند و از حمایتهای مدیریت شهری بهره مند شده و امکانات لازم در اختیار شهروندان توانمند و جویای کار قرار می گیرد.