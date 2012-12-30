تولید 14داروی نوترکیب دنیا در ایران/ صادرات داروی نوترکیب

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا امیری نیا در دومین همایش ملی مدیریت فناوری در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما اظهار داشت: تعداد شرکت‌های دانش بنیان در حوزه زیست فناوری به 180 رسیده و امیدواریم تعداد این شرکت‌ها به 400 شرکت برسد.

وی درباره تولید علم در کشور گفت: هم اکنون 140 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی در کشور فعالیت می‌کنند که در بین 46 کشور جهان رتبه 14 به ایران اختصاص یافته است.



رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری با اشاره به تولید داروهای نوترکیب در کشور گفت: در حال حاضر در دنیا 20 نوع داروی نوترکیب تولید می‌‌شود که از این تعداد 14 نوع آن در ایران تولید و بخشی از آن صادر می‌شود.



امیری نیا شرایط امروز ایران را شرایط تاریخی عنوان کرد و گفت: ایران در زمره جوانترین کشورهای جهان قرار دارد و تنها 15 سال زمان برای توسعه فناوری وقت دارد، از سوی دیگر برای توسعه هر نوع فناوری نیاز به بودجه و امکانات لازم و نیروی انسانی است بنابراین می‌بایست از این فرصت تاریخی بهره برد.



وی افزود: اگر نتوانیم از این فرصت و نیروی انسانی بهره ببریم دیگر کشورها ازاین فرصت استفاده می‌کنند.



به گفته امیری نیا تحریم‌ها در عصر کنونی شرایطی مانند شرایط جنگ در گذشته را در کشور ایجاد کرده است و موجب ایجاد روحیه خودکفایی و خودباوری در کشور شده است.



رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری در همایش مدیریت فناوری اعلام کرده بود که از 20 داروی نوترکیب دنیا 14 دارو در ایران تولید می‌شود که تیتر خبر به این وسیله اصلاح می‌شود.