  1. دانشگاه و فناوری
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

تولید 14داروی نوترکیب دنیا در ایران/ صادرات داروی نوترکیب

تولید 14داروی نوترکیب دنیا در ایران/ صادرات داروی نوترکیب

رئیس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری گفت: هم اکنون از 20 نوع داروی نوترکیب که در جهان تولید می شود، 14 داروی آن در کشور تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا امیری نیا در دومین همایش ملی مدیریت فناوری در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما اظهار داشت: تعداد شرکت‌های دانش بنیان در حوزه زیست فناوری به 180 رسیده و امیدواریم تعداد این شرکت‌ها به 400 شرکت برسد.

وی درباره تولید علم در کشور گفت: هم اکنون 140 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی در کشور فعالیت می‌کنند که در بین 46 کشور جهان رتبه 14 به ایران اختصاص یافته است.
 
رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری با اشاره به تولید داروهای نوترکیب در کشور گفت: در حال حاضر در دنیا 20 نوع داروی نوترکیب تولید می‌‌شود که از این تعداد 14 نوع آن در ایران تولید و بخشی از آن صادر می‌شود.
 
امیری نیا شرایط امروز ایران را شرایط تاریخی عنوان کرد و گفت: ایران در زمره جوانترین کشورهای جهان قرار دارد و تنها 15 سال زمان برای توسعه فناوری وقت  دارد، از سوی دیگر برای توسعه هر نوع فناوری نیاز به بودجه و امکانات لازم و نیروی انسانی است بنابراین می‌بایست از این فرصت تاریخی بهره برد.
 
وی افزود: اگر نتوانیم از این فرصت و نیروی انسانی بهره ببریم دیگر کشورها ازاین فرصت استفاده می‌کنند.
 
به گفته امیری نیا تحریم‌ها در عصر کنونی شرایطی مانند شرایط جنگ در گذشته را در کشور ایجاد کرده است و موجب ایجاد روحیه خودکفایی و خودباوری در کشور شده است.
 
رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری در همایش مدیریت فناوری اعلام کرده بود که از 20 داروی نوترکیب دنیا 14 دارو در ایران تولید می‌شود که تیتر خبر به این وسیله اصلاح می‌شود.
کد مطلب 1779391

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