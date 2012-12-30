بیماریهای دامی در نیر کنترل شده است/ عدم کمبود واکسن دامی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با سرپرست فرمانداری نیر اضافه کرد: اگر اعتبارات دامپزشکی در حوزه کشاورزی افزایش یابد هیچ وقفه ای در روند واکسیناسیون دامهای منطقه ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: پروژه های پیشگیری از بیماریهای دامی در قالب طرحهای مختلف مبارزه مانند دیگر پروژه های عمرانی تعطیل بردار نیست و اگر فرآیند واکسیناسیون دامها امسال به دلایلی انجام نشود تبعات آن در سالهای آتی گریبانگیر جمعیت انسانی و دامی خواهد شد.



مدیرکل دامپزشکی استان با بیان اینکه از نظر موقعیت جغرافیائی، منطقه نیر در شاهراه اتصالی استان به شمالغرب کشور واقع است، تصریح کرد: به همین علت اهمیت مبارزه با بیماریهای دامی در این منطقه غیرقابل چشم پوشی است.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته اعتبارات در حوزه بیمایهای دامی منطقه نیر کاهش یافته بود، در نتیجه شاهد کانونهایی از بیماری بروسلوز "تب مالت" در منطقه بودیم که با افزایش اعتبارات مایه کوبی، امسال با پوشش حداکثری واکسیناسیون، بیماری بروسلوز دامهای منطقه به شدت فروکش کرده است.

مشکل تامین واکسن دامی در استان اردبیل وجود ندارد

صالحی با اشاره به فعالیتهای دامپزشکی در زمینه بهداشت عمومی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک با هماهنگی بین بخشی و حمایتهای ارگانهای ذیربط، ضمن تعطیلی کشتارگاههای سنتی گوشت مصرفی شهروندان از کشتارگاههای صنعتی استان تامین شود.

وی همچنین خواستار برقراری قرنطینه دامی و کنترل ورود و خروج دام در مبادی خروجی شهرستان نیر به استان آذربایجان شرقی شد و با بیان اینکه مشکلی از نظر تامین واکسن، مواد بیولوژیک و داروهای مورد نیاز دامی در استان وجود ندارد، تنها چالش پیش روی دامپزشکی را کمبود نیروی انسانی و اعتبارات عنوان کرد.



سرپرست فرمانداری نیر هم در این دیدار به نقش دامپزشکی در مبارزه با بیماریهای دامی و ارتقا بهداشت عمومی جامعه تاکید کرد و افزود: بهداشت دام و طیور به دلیل ارتباط آن با بهداشت اجتماعی مهم بوده و امری تعطیل بردار نیست.

میرفخرالدین زاهد با بیان اینکه باید به طور مستمر در راستای مبارزه به بیماریهای دامی تلاش کرد، در خصوص همکاریهای بین بخشی و تامین اعتبارات دامپزشکی قول مساعد داد.